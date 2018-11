von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TV Willstätt (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – „Turbulent“. Das erste Wort, das HSG-Trainer Daniel Eblen einfällt, wenn er auf den bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft zu sprechen kommt. „Erfolgreich“ könnten dann die vergangenen Wochen beschrieben werden, in denen der HSG acht Siege hintereinander gelangen. Ein wenig konnte der HSG-Trainer am spielfreien Wochenende durchatmen und das Team auf die nächste Aufgabe vorbereiten, die mit dem Südbaden-Derby gegen den TV Willstätt eine reizvolle ist.

Turbulent – ein Attribut, das auch der Vereinshistorie des TV Willstätt zugeschrieben werden kann. Bis 2003 ging der TVW in der 1. Bundesliga an den Start, anschließend bis 2009 noch in der 2. Bundesliga. Dort nannte er sich HR Ortenau. Nach der Insolvenz der Spielgemeinschaft hatte es bis zum Sommer gedauert, bis Willstätt als Oberliga-Vizemeister die Rückkehr in die 3. Liga glückte. Wie aber alle Aufsteiger hatte Willstätt zu Saisonbeginn einige Probleme. Kurz nach dem ersten Saisonsieg am vierten Spieltag wurde Aufstiegstrainer Marcus Simowski freigestellt. Seitdem und bis Weihnachten ist der Sportliche Leiter Rudi Frisch für die Mannschaft auch als Trainer verantwortlich. Im neuen Jahr übernimmt Marco Schiemann, der schon beim SV Allensbach und als Co-Trainer der SG Köndringen-Teningen gewirkt hat. „Willstätt hat sich im Laufe der Saison stark verbessert“, stellt Daniel Eblen fest. Deshalb gibt der HSG-Coach auch nicht viel auf die derzeitige Tabellenkonstellation. „Der Tabelle Aussagekraft für den Ausgang der Spiele allzu viel Bedeutung beizumessen, ist sehr gefährlich“, sagt der Übungsleiter.

Zumal sich das Bild in der eng beieinanderliegenden 3. Liga auch schnell ändern kann. Bestes Beispiel: Die HSG Konstanz. Nach 4:4 Punkten und einem holprigen Saisonstart ist die Mannschaft dank einer beeindruckenden Serie ganz oben angekommen. Das Erfolgsrezept? „Wir machen weniger Fehler und stehen besser in der Abwehr“, lautet die prägnante Analyse des 44-Jährigen. Weit weg von den 14 technischen Fehlern, beziehungsweise frei vergebenen Möglichkeiten der ersten Partien war die HSG zuletzt bei den Rhein-Neckar Löwen II. Mit einer 35:26-Gala brachte das Team die Trainer beider Seiten zum Schwärmen. „Weil wir bei der Fehlerreduzierung nicht an Geschwindigkeit eingebüßt haben“, so Eblen, habe man zu einer gewissen Stabilität gefunden. „Aber das geht doch allen neuformierten Teams so“, fügt er an und warnt vor dem TV Willstätt.

„Wir können nicht davon ausgehen, das Niveau vom Sieg bei den Junglöwen immer aufs Parkett bringen zu können. Das ist das Ziel, aber so weit sind wir noch nicht.“ Daher nehmen die Konstanzer Willstätt auf keinen Fall auf die leichte Schulter. „Es braucht immer alles“, betont Eblen. Willstätt sei unter Rudi Fritsch geduldiger und effektiver.

Nach einem spielfreien Wochenende konnte die HSG Konstanz den Blick kurz zurück auf die bisher absolvierten Begegnungen richten. Dabei ist Eblen wenig überrascht von den Startschwierigkeiten. „Wir haben gewusst, dass es so kommen kann. Schwierige Phasen wird es immer wieder geben“, meint er. „Vielleicht hat es auch genau so kommen müssen. Ich kann dem Ganzen auch Positives abgewinnen, denn der Start hat die Entwicklung und den starken Zusammenhalt gestärkt.“

Schon um 17.30 Uhr, direkt vor dem Drittliga-Spiel, tritt die A-Jugend in der Bundesliga gegen den Erstliga-Nachwuchs von Frisch Auf Göppingen an.

„Wir unterschätzen Willstädt nicht“ Acht Siege in Folge zählt die Erfolgsserie der HSG Konstanz in der 3. Handball-Liga. Im Interview spricht Linksaußen Fabian Schlaich (27, siehe Bild links) über die positive Entwicklung der HSG Konstanz, den Spielrhythmus und das Duell mit Willstätt. Herr Schlaich, hätten Sie nach acht Siegen in Folge lieber kein spielfreies Wochenende gehabt? Die Pause hat schon gut getan, gerade nach den drei Spielen in einer Woche und zwei davon innerhalb von nur drei Tagen. Insofern war das ein glücklicher Zeitpunkt, um nach intensiven Wochen etwas regenerieren zu können. Worin liegt die positive Entwicklung insbesondere in den vergangenen acht Wochen begründet? Uns hat stark gemacht, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch auf die Platte bekommen haben. Wir stellen eine sehr gute Abwehr und konnten dadurch vorne viele einfache Tore erzielen. Und wenn wir auf zwei, drei Tore weg sind, gelingt es uns, den Gegner auf Distanz zu halten. Das ist der Unterschied zu den vergangenen Jahren, in denen wir es immer wieder unnötig spannend gemacht haben. Durch Geduld und Ruhe sind wir nun auf zentralen Positionen wie im Innenblock zusammengewachsen. Was erwarten Sie von Willstätt? Ich kenne die Mannschaft nicht wirklich und habe, glaube ich, nur einmal bei einem Turnier gegen sie gespielt. Uns wird heute eine relativ erfahrene Mannschaft erwarten, die aber gerade nicht dort steht, wo ich sie am Ende der Saison erwarte. Wir werden die Jungs nicht unterschätzen. Der TV Willstätt verfügt über genügend Qualität und Erfahrung, um unsere Fehler auszunutzen. Fragen: Andreas Joas

