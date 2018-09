von Michael Schulz

Reiten: Bisher hatten alle Turniere das Wetterglück mehr oder weniger auf ihrer Seite. Singen nicht. Bei schon sehr kühlen Temperaturen, hin und wieder einsetzendem Regen war es wetterbedingt durchwachsen, was für die Leistungen der Reiter nicht galt. Hier gab es Ausgezeichnetes zu sehen, sowohl in den einfachen wie in den schweren Prüfungen. Natürlich stehen zu meist die „großen“ Prüfungen im Fokus, doch in Singen hat man mit dem Juniors Cup eine Prüfung geschaffen, die den Nachwuchsreitern eine gute Möglichkeit bietet, sich im größeren Rahmen zu präsentieren.

Zwei Wertungsprüfungen hatten sie hinter sich, bevor sie sich in einer Finalrunde vor großem Publikum in einem Springen mit Stechen ritten. Dort zeigte sich Lea-Sophie Boos (Singen) bestens. In beiden Umläufen blieb sie fehlerfrei, die gut und überlegt geritten waren, zeigte ebenso einen guten Stil. Zweite wurde nicht minder schlecht, jedoch etwas langsamer Luca Klara Freßle (Ziegelhof). Nach diesem kleinen Finale kam das „große“. Zum Abschluss des Turniers auf der Dornermühle eine S-Springen mit Siegerrunde.

Favoriten gab es zuhauf, die in vorhergehenden Prüfungen sich schon gut präsentierten. Ein Finale eines Reitturniers ist jedoch immer etwas anderes. Hier zählen die vorhergehenden Ergebnisse nichts, dies war den 26 Startern klar wie den Zuschauern. Verena Hartmaier (Aach) überzeugte im ersten Durchgang wie Christian Heim (Mahlspüren) und Monika Niederländer (Bohlingen). Natürlich hatte der mehrere Klippen, am schwersten schien der letzte Sprung nach einer dreifachen Kombination, der zu den meisten Fehlern führte und somit das Aus für viele Reiter bedeutete. In der Siegerrunde gelang Heim ein eindrucksvoller und schneller Ritt, der der Konkurrenz keine Chance ließ. Auf den zweiten Platz kam Patrik Josuran vor Verena Hartmaier.

Ein gutes Turnier nahm mit einem verdienten Sieg ein gutes Ende. Mittlerweile ist Singen das große Turnier in der Region geworden, doch wird es immer schwieriger, dieses Turnier durchzuführen. Bleibt zu hoffen, dass sie es weiter tun, um guten Reitsport in der Region zu halten.

