von SK

Zwei Jahre in Folge waren die Spanier als Zweiter der Kreisliga A in der Relegation gescheitert, nun setzten sie sich vor knapp 1200 Zuschauern im Finale der Aufstiegsrunde mit 3:0 (2:0) gegen den SV Aach-Eigeltingen durch. Marcel Simsek sorgte in der von Michael Kempter geleiteten Partie mit seinen Treffern in der 10. und 42. Minute für die 2:0-Pausenführung. Den Schlusspunkt setzte mit dem 3:0 in der 83. Minute Fabian Wilhelmsen, der früh in dem von beiden Seiten engagiert geführten Spiel vom Elfmeterpunkt an Gäste-Torhüter Michel Cronsforth gescheitert war. (fei)

