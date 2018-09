von SK

Radsport: Bei der vierten Austragung der Deutschen Meisterschaften im Mannschaftszeitfahren in Genthin (Brandenburg) am 2. September hat es die Bronzemedaille für das Team Heizomat rad-net.de gegeben. In dem 50 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr holte das Team mit 52:40 Minuten den dritten Platz. Schneller waren nur das Radteam Herrmann (52:01) und Lotto-Kern Haus (52:26). Kurzfristig ins Zeitfahrteam berufen worden war am vergangenen Mittwoch der ehemalige RC-Pfullendorf-Fahrer Pascal Treubel, da ein Sportler verletzungsbedingt ausgefallen war.

Ganz perfekt lief das Rennen laut Sportlichem Leiter Ralf Grabsch nicht. Vor allem auf den letzten zwölf Kilometern hat das Team einiges an Zeit eingebüßt. Dennoch war er mit der Bronzemedaille für seine Mannschaft zufrieden, da die Vorbereitung nicht optimal gestaltet werden konnte. Erst am Freitag vor dem Rennen trainierte die Mannschaft zum ersten Mal zusammen.

Ganz frisch waren die Jungs von Ralf Grabsch nicht. Die Straßenfahrer Patrick Haller, Juri Hollmann und Pascal Treubel waren vom 23. bis 26. August bei der Deutschland Tour am Start und präsentierten sich als Kontinentalteam (KT-Team) hervorragend in den verschiedenen Fluchtgruppen. Natürlich konnten sie am Ende der Tour kein Spitzenergebnis vorweisen. Dazu sind die Profis doch um einiges besser und erfahrener. Mit den Gesamträngen 42 (Haller), 74 (Hollmann) und 97 (Treubel) schnitt die jüngste Mannschaft (Durchschnittsalter 20,7 Jahre) im 112 Mann starken Feld der Deutschland Tour aber beachtlich ab. „Es war für mich eine tolle Erfahrung, gemeinsam mit dem Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas, dem Deutschen Straßenmeister Pascal Ackermann, dem Weltmeister im Einzelzeitfahren von 2017, Tom Dumoulin, der deutschen Sprintlegende André Greipel und vielen anderen Profis bei der Wiederauflage der Deutschland Tour an den Start zu gehen. Überhaupt herrschte in allen Tour-Städten und unterwegs auf der Strecke eine tolle Stimmung. Das beflügelt jeden Fahrer“, meinte Treubel nach dem Abschluss der Tour in Stuttgart.

Pascal Treubel kam im Frühjahr nicht so recht in Schwung, weil ihn Knieprobleme daran hinderten, optimal zu trainieren. Eine dreiwöchige Trainingspause war nötig, um die Verletzung auszukurieren. Anfang Juli bei der viertägigen Oder-Rundfahrt platzte beim jungen Aach-Linzer Radprofi dann endlich der Knoten. Er feierte seinen ersten Saisonsieg auf der vierten Etappe. Und dann die Nominierung ins Team Heizomat rad-net zur Teilnahme an der Deutschland Tour und vor wenigen Tagen das erfolgreiche Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren. „So kann’s weiter gehen“, meint Treubel und denkt schon an den nächsten Einsatz beim Bundesligarennen in Sebnitz (Sachsen) am 9. September.

