Fußball-Landesliga: SpVggF.A.L. – FC Überlingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Bevor es in die Winterpause geht, steht in der Landesliga im Rahmen des zweiten Rückrundenspieltags ein brisantes Derby auf dem Programm: Die SpVgg F.A.L. empfängt den geografischen Nachbarn FC Überlingen.

„Wir haben da noch etwas aus der Hinrunde auszugleichen!“, betonte F.A.L.-Trainer Joachim Ruddies. Denn in der Anfangsphase der Saison reichten seiner Mannschaft drei Tore in Überlingen nicht einmal zu einem Punkt. Und das lag daran, dass FCÜ-Torjäger Marc Kuczkowski fünf Treffer erzielte. „Das wird nicht noch einmal passieren!“, signalisiert Ruddies dem Gastgeber, dass ihm die 3:5-Niederlage noch sehr präsent im Gedächtnis ist.

Beim Gegner indes weiß man schon länger, dass sich der erfolgreiche Torjäger einer Sonderbehandlung sicher sein kann. Teilweise bis zu drei Abwehrspieler, so FCÜ-Coach Florian Stemmer, versuchen, Kuczkowski am Abschluss zu hindern. Zuletzt im Spiel gegen den FC Hilzingen war es aber wieder der Torjäger, der seine Mannschaft auf die Siegerstraße schoss. „Die Hilzinger hatten zuvor in fünf Spielen zwölf Punkte geholt und entsprechend haben sie dann auch in der ersten Viertelstunde gespielt. Aber dann haben wir das Kommando übernommen und wieder so gespielt, wie ich mir das vorstelle, und wie wir in den ersten neun Partien gespielt haben“, war Stemmer nach dem 5:0 nicht nur mit seinem Torjäger zufrieden.

Zuvor hatte es für den ehemaligen Tabellenführer in fünf Partien keinen Sieg zu feiern gegeben. Lediglich die Tatsache, dass die Spitzenteams allgemein wenig Konstanz zeigten, sorgte dafür, dass der FC Überlingen trotz zuletzt schwacher Punktausbeute immer noch auf Rang drei steht. „Man hat gesehen, dass der Siegeswille wieder da war“, erkannte Stemmer und führt das auch darauf zurück, dass sich die Mannschaft unter der Woche gründlich ausgesprochen habe.

Mit Blick auf das Derby und eine mögliche Sonderbewachung für Kuczkowski hofft Stemmer, dass es dann Räume für andere FCÜ-Angreifer geben könnte: „Egal, wer die Tore macht – Hauptsache, wir holen drei Punkte.“

„Wenn Überlingen komplett ist, ist das eine richtig gute Mannschaft. Die Überlinger sind ja nicht ohne Grund Dritter“, erwartet Ruddies einen starken Gegner. Doch er weiß auch nach dem 2:1-Sieg beim Tabellenführer FC Bad Dürrheim: „Das Selbstvertrauen ist wieder da.“ Ein Derby mit zwei selbstbewussten Mannschaften – könnte ein spannender Jahresabschluss werden.