von SK

Bahnradsport: Der siebte Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup 2018 auf der Radrennbahn in Singen war Werbung für den Bahnradsport. Alles war hier geboten. In der Eliteklasse kämpfte sich Niklas Stelling (VC Singen) Disziplin für Disziplin an die Spitze, die er in der letzten fast wieder verlor. Nur jeweils einen Punkt trennten ihn von Martin Ruepp (Strada Sport) und Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill). Dieser verteidigte die Gesamtführung. In den Nachwuchsklasssen siegte Benjamin Boos (RSV Ellmendingen) überlegen vor einem Trio, bei dem Cedric Abt (RC Pfullendorf) in der letzten Disziplin von Rang zwei punktgleich auf vier abrutschte. Dennoch übernahm er um einen Punkt das Führungstrikot von Hendrick Stelling (VC Singen).

Erstmals wurden fünf Disziplinen in jeder Rennkategorie ausgefahren. Das Ausscheidungsrennen der Elite entschied Ruepp klar vor Rettig und Stelling für sich. Es folgte eine schnelle Runde, bei der die Fahrer für einige Zeit Stehversuche machen müssen, um danach auf Endsieg eine Runde zu sprinten. Rettig musste den Stehversuch abbrechen, es siegte Stelling vor Ruepp und Martin Skerik (Dukla Brno). Im Punktefahren gelang Stelling nach dem ersten Renndrittel der entscheidende Vorstoß. Er fuhr einen Rundengewinn heraus. Rang zwei holte sich in der Schlusswertung Ruepp vor Rettig.

Im Temporennen griff Sprinter Skerik zu Beginn an. Nur Stelling reagierte, und die beiden rissen ein Loch. Nachdem Skerik zurückfiel, hielt Stelling das Tempo hoch. Erst drei Runden vor Schluss reagierte das Feld. Rettig griff an und holte sich die letzten Punkte und Rang zwei hinter Stelling und vor Ruepp. Damit führte Stelling die Tageswertung vor der letzten Disziplin des Handicaprennens an. Hier siegte Rettig klar vor Skerik und Ruepp. In der Tageswertung änderte sich nichts mehr. Stelling gewann mit einem Punkt vor Ruepp. Einen weiteren Zähler dahinter folgte der Gesamtführende Rettig.

Im Ausscheidungsrennen der Nachwuchsklassen siegte Benjamin Boos (RSV Ellmendingen) klar vor Claudius Wetzel (VMC Konstanz), der ihm nach einem sehr frühen Angriff gefährlich nahe kam. Abt kam auf Rang drei. Auch die schnelle Runde gewann Boos vor Wetzel. Dritter wurde Hendrick Stelling. Im Punktefahren griff Boos vor der ersten Wertung an. Nur Abt reagierte und setzte nach. Den Rundengewinn holte sich Boos zuerst alleine. Während er über das Feld fuhr und erneut angriff, erzielte auch Abt einen Rundengewinn. Boos holte sich einen zweiten und die Schlusswertung. So siegte er deutlich vor Abt und Wissert, der Wetzel um einen Punkt distanzierte.

Auch das Temporennen dominierte Boos. Nur Abt und in der Schlussrunde Wissert, der sich mit Boos etwas absetzte, holten sich jeweils einen Punkt. So führte vor dem Handicaprennen Boos klar vor den punktgleichen Wetzel und Abt, Wissert hatte vier Zähler Rückstand. Das Rennen wurde über drei Runden gefahren. Zuerst führte Tim Herzog (VC Singen) über eine Runde, bevor das Feld zusammen kam. Es gewann Victoria Stelling (VC Singen) vor Wissert und Boos.

Während der Tagessieg klar an Boos ging, wurde es dahinter sehr eng. Wetzel holte sich Rang zwei mit zwei Punkten Vorsprung vor den punktgleichen Wissert und Abt. (hbr)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein