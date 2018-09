von SK

Fußball, Verbandsliga

Kehler FV

FC 03 Radolfzell

1:4 (1:0)

Zu Beginn der Partie zwischen dem Kehler FV und dem FC Radolfzell war es ein Abtasten von beiden Seiten, Kehl hatte in der neunten Minute die erste kleine Gelegenheit. Der Ball kam über links hoch in den Radolfzeller Strafraum, wurde abgewehrt und der Schuss aus dem Rückraum ging knapp drüber. Dann in der elften Minute die erste Möglichkeit für den FC Radolfzell, doch die Flanke von der Grundlinie brachte nichts ein. Radolfzell stand in der Folge sicher in der Abwehr, sodass Kehl zu keinen Chancen kam. In der 15. Minute hatte Niedhardt eine Möglichkeit, die aber ungenutzt blieb. In der 20. Minute versuchte es Krüger mit einem direkten Freistoß, doch der Kehler Torhüter war hellwach und konnte den Ball sicher halten.

Ab der 30. Minute wurde Kehl besser, ein Schuss von Plautz ging knapp über das Tor. Aber auch der FC Radolfzell hatte kurz danach eine gute Möglichkeit. Bei einem Querpass von Niedhardt kam Stricker um Zentimeter zu spät, sonst hätte es verdient 0:1 gestanden. Dann gingen die Gastgeber in der 39. Minute glücklich in Führung. Einen Angriff über links konnten die Mettnauer nicht klären und Zdraveski schob zum 1:0 ein. In der 41. Minute verlängerte Krüger einen langen Ball auf Stricker, aber der Torwart war zur Stelle.

Radolfzell kam hellwach aus der Kabine. In der 51. Minute nutzte Stricker den Fehler eines Kehler Verteidigers aus, legte in den Rückraum auf Krüger, der zum verdienten Ausgleich einschießen konnte. Radolfzell hatte nun Oberwasser, nur eine Minute später brachte Kehl den Ball nicht richtig geklärt, Stricker versuchte sich mit einem Heber, aber Torhüter Künstle war zur Stelle. In der 57. Minute erkämpfte sich Stricker den Ball im Mittellfeld, spielte Doppelpass mit Strauß, und traf zur verdienten Führung.

Der Kehler FV konnte in dieser Phase des Spiels nur noch auf die Angriffe von Radolfzell reagieren. Die Gastgeber hatten mit einem Freistoß in der 59. Minute eine kleine Möglichkeit, aber der Radolfzeller Torhüter Tkacz parierte. Danach hatte Radolfzell wieder alles im Griff. In der 76. Minute fiel die Entscheidung. Stricker erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, lief auf das Tor zu, legte auf Niedhardt ab, der nur noch zum 3:1 einschieben musste. In der 79. Minute erzielte Krüger durch einen Foulelfmeter den 4:1-Endstand. (km)

FC Radolfzell: Tkacz, Berger, Vukadinovic (46. Berisha), Erdmann (85. Fischer), Stricker, Niedhardt, Tsimba-Eggers (46. Francisco), Aichem, Krüger, Schmidt, Hlavacek. – Tore: 1:0 (42.) Zdraveski, 1:1 (52.) Krüger, 1:2 (57.) Stricker, 1:3 (78.) Niedhardt, 1:4 (81./FE) Krüger. – SR: Fante (Neuenburg). – Z: 240.

FSV Rot-Weiß Stegen

1. FC Rielasingen-Arlen

0:5 (0:2)

Mit einem souveränen Auswärtssieg beim Aufsteiger FSV Rot-Weiß Stegen konnten der 1. FC Rielasingen-Arlen mit dem zweiten Auswärtssieg den Absturz in den hinteren Tabellenbereich vermeiden. Die erste Chance gehörte den Gastgebern, als Marcel Kürner einen zu kurzen Rückpass von Dominik Almeid erlief, seinen Schlenzer aber um rund zwei Meter am Tor vorbeisetzte. Danach übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle und waren spielerisch überlegen. Die beste Chance nach einer Reihe von guten Abschlüssen bot sich Sebastian Stark, dessen guter Flachschuss von Rafael Rammo im Tor der Heimmannschaft zur Ecke geklärt wurde. Nach 20 Minuten dann die Führung für die Gäste, als Silvio Battaglia aus elf Metern eiskalt abschloss. Auch in der Folge waren die Gäste klar überlegen. Diese Überlegenheit wurde durch das 2:0 von Silvio Battaglia unterstrichen, der nach einem Steilpass von Nedzad Plavci alleine vor Rafael Rammo überlegt abschloss (35.). Die Gäste hatten die Partie im Griff. Als Christoph Matt kurz vor der Halbzeitpause im Strafraum der Gastgeber zu Fall kam, entschied der Schiedsrichter erst auf Strafstoß. Nach einer Rücksprache mit dem Linienrichter nahm der Unparteiische die Entscheidung wieder zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dominant. Nach einer Ecke von Plavci und einem unsicheren Rafael Rammo landete der Ball bei Battaglia, der mit einem abgefälschten Schuss sein drittes Tor erzielte. Die Gastgeber gaben aber nicht auf und nach einer guten Stunde machte der FSV Druck. Zweimal scheiterte Martin Fischer freistehend und auch Maximilian Rohrer scheiterte nach 68 Minuten am gut reagierenden Dennis Klose. In der Folge gab es wieder mehr Entlastung , zweimal scheiterte Rene Greuter mit Distanzschüssen knapp, allerdings ließ man nun auch zu viele Chancen der Heimmannschaft zu. Dennoch schraubten die Gäste am Ende das Endergebnis auf 5:0 hoch. Zunächst brachte ein Querpass von Nedzad Plavci auf Alessandro Fiore Tapia das 4:0 (82.) und in der 90. Minute traf Nedzad Plavci nach drei Vorlagen auch noch selbst, als er nach schönem Pass von Nico Kunze den Ball aus neun Metern ins lange Eck schob. Der Interimstrainer des

1. FC Rielasingen-Arlen, Benjamin Heim, zeigte sich nach dem Spiel zufrieden. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Bertsch, Körner, Greuter, Almeida, Plavci, Battaglia (75. Fiore Tapia) Stark (68. Kunze), Plavci, Berger, Matt, Hoxha (82. Herrmann). – Tore: 0:1 (20.) Battaglia, 0:2 (35.) Battaglia, 0:3 (56.) Battaglia, 0:4 (82.) Fiore-Tapia, 0:5 (90.) Plavci. – SR: Gille (Kuppenheim). – Z: 200.

FC Denzlingen

SC Pfullendorf

0:3 (0:2)

In der Partie gegen den SC Pfullendorf hatte der FC Denzlingen am Sonntag in den Anfangsminuten die ersten Chancen. Eine Freistoßflanke von Frank Lengner touchierte das Aluminium des Gästetores leicht. Nur fünf Minuten später gingen dann die Fußballer aus dem oberen Linzgau in Führung. Nach einem langen Ball von Stephan Steinhauser tankte sich Lukas Stützle durch die Gästeabwehr durch und schoss aus zehn Metern über die Torlinie. Nach dem frühen Treffer blieb der Aufsteiger SC Pfullendorf am Drücker. In der 22. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste, nachdem Daniel Abdulahad im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Den fälligen Strafstoß schoss Samuel Fischer dann an den Querbalken. Nur neun Minuten später gelang den Gästen der zweite Treffer, als sich Luca Gruler nach einem Konter auf der linken Seite durchsetzen konnte und Heiko Behr dessen Hereingabe per Volleyschuss verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel kam die Heimmannschaft besser in Spiel, doch die Defensive der Gäste war kaum zu knacken. Beinahe gelang der Denzlingen der Anschlusstreffer, als Rino Saggiomo nach 58 Minuten von der Strafraumgrenze den Pfosten traf. Mit zunehmender Spieldauer boten sich durch die offensive Ausrichtung der Gastgeber mehrere Konterchancen, die die Gäste jedoch nicht konsequent ausspielten. So blieb die Partie bis kurz vor Schluss spannend. In der Nachspielzeit traf Alessandro Sautter die Latte. Kai Huber staubte den Abpraller zum 0:3-Endstand ab. (scl)

SC Pfullendorf: Willibald, Behr, Steinhauser, Kahl, Marena, Gruler (88. Erdem), Fischer (55. Keller), Sautter, Abdulahad, Stützle (90. Huber), Su (36. Akgün). – Tore: 0:1 (15.) Stützle, 0:2 (31.) Behr, 0:3 (90.+2) Huber. – SR: Wolf (Rheinfelden). – Z: 90.

