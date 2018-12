von Autorenzeile

Handball, Oberliga

TSG Söflingen

HSG Konstanz II

34:26 (15:11)

Der kleine Aufwärtstrend aus der letzten Partie ist bereits wieder verpufft. Bei der 26:34-Niederlage in Ulm ist die HSG Konstanz II „wieder in alte Muster zurückgefallen“, wie Trainer Matthias Stocker selbstkritisch eingestand.

Auf dem Ulmer Kuhberg legten die Konstanzer vor, führten durch einen Siebenmeter-Doppelschlag von Joel Mauch mit 4:3 und zeigten sich bei einem zwar ersatzgeschwächten, aber auch so körperlich überlegenen Kontrahenten von ihrer gefährlichen Seite. Etwa als Jonas Hadlich zweimal die Führung besorgte (8:7/15.) oder A-Jugend-Spieler Felix Fehrenbach auf 10:11 verkürzte. Die letzten Minuten vor dem Seitenwechsel sollten jedoch schon ein erster Vorgeschmack auf das werden, was den HSG-Talenten in Durchgang zwei nur noch glückte. „Keine gute Leistung“, meinte Stocker kurz und knapp.

Söflingen spielte solide, erlaubte sich kaum Fehler und war damit den Gästen meilenweit voraus. Die Quittung: 15:11 zur Pause und danach innerhalb weniger Minuten das 21:14 durch Kristo Voika. Nach 37 Zeigerumdrehungen war damit schon die Vorentscheidung gefallen, denn die Drittliga-Reserve vom Bodensee fand danach zu keiner Zeit zu ihrem Spiel. Söflingen konnte sich darauf beschränken, mit einer konzentrierten Leistung die Fehler der Konstanzer eiskalt auszunutzen und bis auf 25:16 zu erhöhen.

Im Gefühl des sicheren Sieges konnte Söflingen anschließend durchwechseln, sodass Konstanz etwas besser in das Spiel kam und den zwischenzeitlichen Zehn-Tore-Rückstand noch auf acht verkürzen konnte. Positiv war wenigstens das Comeback von Alexander Lauber. Nach über zweijähriger Leidenszeit konnte der Rechtsaußen auch gleich einen Treffer erzielen. (joa)

HSG Konstanz II: Ebert, Herrmann (Tor); Mauch (7/6), Hadlich (4), Mittendorf, Oßwald (3), Mack (1), Volz (5), Löffler (3), Fehrenbach (1), Merz, Lauber (1), Storz (1), Dahm.

TV Weilstetten

TuS Steißlingen

29:27 (14:15)

Nach der bitteren Niederlage gegen Zizishausen musste Steißlingen den nächsten Rückschlag verkraften. Gegen den TV Weilstetten war der TuS die klar bessere Mannschaft, am Ende versagten bei den Steißlingern aber wieder die Nerven.

Die Vorzeichen standen auch alles andere als gut, da der TuS auf Marvin Storz und Maurice Wildöer verzichten musste und mit nur vier Rückraumspielern in die Begegnung ging. Auch der Beginn verlief dann alles andere als optimal für die Hegauer. Die Gastgeber gingen schnell mit 5:1 in Führung, und zu allem Unglück musste mit Matthias Biedermann der nächste Ausfall verkraftet werden, nachdem dieser einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hatte. Mit jetzt nur noch drei Rückraumspielern wurde die Angelegenheit immer kniffliger, doch der TuS kämpfte sich zurück in die Begegnung und ging mit einer 15:14-Führung in die Pause.

Auch im zweiten Spielabschnitt war der TuS weiter konsequent in der Abwehr und die beiden Jungspunde Louis Rothkirch und Manuel Wangler trafen aus allen Lagen. So hatten die Steißlinger die Gastgeber eigentlich im Griff (19:23/43.). Auch zehn Minuten vor Ende des Spiels war Steißlingen noch mit drei Toren (23:26) in Führung, erzielte dann aber ganze acht Minuten keinen Treffer mehr und musste sich geschlagen geben in einem Spiel, das man normalerweise niemals verlieren darf.

„Langsam wird die Verletztenmisere richtig bitter. Am Ende ist uns die Kraft und damit die Konzentration ausgegangen“, so TuS-Trainer Jonathan Stich nach der bitteren Niederlage. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (Tor); Biedermann, Euchner (2), Klotz, Lindner (3), F. Maier, Stefan Maier (1), Steffen Maier, Rothkirch (7), Lennart Sieck (2), Ströhle (5), Wangler (7/3).