von SK

Segeln: Die Internationale Deutsche Meisterschaft der olympischen Finn-Dinghy-Klasse ist entschieden: Meister wurde der 19-jährige Berliner Nicolas Thierse vom Joersfelder Segel-Club. Rang zwei ging an André Budzien (Schweriner YC), Dritter wurde Lokalmatador Peter Ganzert (YC Immenstaad). Das Medal-Race der besten zehn Segler konnte mangels Wind nicht ausgesegelt werden. „Wir sind froh, dass wir fünf faire Läufe und damit eine gültige Meisterschaft zusammengebracht haben“, zog Oswald Freivogel, Präsident des ausrichtenden Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) Bilanz.

Erst seit vorigem Jahr segelt der neue Meister im Finn-Dinghy. „Die Klassenvereinigung hatte ihm eine von zwei Vereinsjollen zur Verfügung gestellt“, freute sich Klassen-Chef Uwe Barthel, den richtigen Nachwuchssegler ausgewählt zu haben. „Im Frühjahr habe ich mir dann einen eigenen Finn gekauft“, ergänzt Nicolas Thierse, der seit einem Jahr in Freiberg bei Chemnitz Maschinenbau studiert. Der Meistertitel ist sein bisher größter Erfolg. Im Laser war er einmal Vierter bei der Meisterschaft, im Laser-Radial einmal U17-Vizemeister. Am Bodensee segelte Thierse zum ersten Mal. „Ich fand die Woche ganz nett. Das ist eine sehr schöne Kulisse mit den Bergen auf der Schweizer Seite – und es waren schöne leichte, drehende Winde“, meinte Thierse. Mit 93 Kilogramm bei 1,77 Meter Körpergröße gehört er aber nicht zu den Leichtgewichten. Ein bisschen erleichtert war er dagegen schon, dass er im Medal Race (das doppelt gezählt hätte) nicht mehr gegen den Top-Favoriten und Ranglisten-Vierten Andrè Budzien (56) aus Schwerin antreten musste. „Schade, dass so wenig Wind war“, resümierte dagegen Budzien, „aber damit muss man im August rechnen. Ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden!“

Auch Peter Ganzert (57), seit über einem Vierteljahrhundert Landestrainer des LSV Baden-Württemberg in Seemoos, war heiß auf das Medal Race. 1991 war er schon einmal bei einer Finn-Meisterschaft in Friedrichshafen, seinerzeit in Fischbach. „Damals Silber, jetzt Bronze – was will man mehr“, strahlte der ehemalige Berliner.

