von SK

Handball, Landesliga

TuS Steißlingen II

TV Ehingen

22:23 (12:13)

Von Beginn an dominierten die beiden Abwehrreihen, es wurde ein umkämpftes Derby. Nach zehn Minuten stand es 5:4, beide Mannschaften waren voll in der Partie. Mit einem Treffer von Gaus setzte sich der TuS dann auf 7:5 (14.) ab, doch TV-Spieler Gaie stellte durch einen Doppelschlag den Ausgleich her. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend und es musste für jeden Treffer hart gearbeitet werden. Mit 12:13 aus Sicht des TuS ging es in die Halbzeitpause.

Dann der Knackpunkt des Spiels: Steißlingen führte mit 16:14 (37.) und hatte durch zwei Tempogegenstöße die Chance, sich auf vier Tore abzusetzen. Jedoch scheiterte der TuS, Ehingen glich wieder aus (17:17). Beim Stand von 21:21 (57. Minute) war alles offen. Ehingen ging in Führung und Steißlingen konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Mit dem 23:21 sorgte der TVE für die Entscheidung. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, N. Maier, Beetz (Tor); Bartels (3), Benzinger (1), Dan. Maier (1/1), Dav. Maier (1), Kehl (2), Tassone (2), Bauer, Rihm (10), Hautmann, Gaus (2)

TV Ehingen: S. Merk, Küchler (Tor), M. Merk, Dannenmayer (4), Schädler (1), Stodtko (3), Gaie (7), Sartena (1), Müller, Renz, Schmidt (2), Hosu (1), Güntert, Galic (4).

SG Allensbach/Dett.

TV Messkirch

27:26 (14:13)

Die Hausherren spielten sich einen Vier-Tore-Vorsprung heraus (11:7/16.) und zeigten sich präsent. Meßkirch glich zwar aus, aber der Gastgeber rettete eine knappe Führung in die Pause (14:13). Auch die zweite Hälfte blieb ausgeglichen. Die Seeadler wirkten entschlossen, zehn Minuten vor Schluss zog die SG auf drei Tore davon. Die Meßkircher gaben aber nicht auf, stellten in der Schlussphase auf zweifache Manndeckung um. Mit der neuen Situation schienen die Hausherren überfordert und kassierten das 26:26 (58.). Nach der Auszeit spielte die SG einen schönen Angriff und erzielte das 27:26. Im Gegenzug kamen die Meßkircher auch noch einmal zum Abschluss, Kevin Ledig hielt aber glänzend im Tor. Damit stand der erste Heimsieg der Seeadler fest. (mc)

SG Allensbach/Dettingen: Amann, Ledig (Tor); Dzialoszynski (5/2), Väthjunker, Mauz, Runge (2), Allgaier (3), F. Armbrüster (7/1), Karrer (6), A. Hänsel (4), C. Hänsel, Nachtigall, Grampp, Slotta.

TV Meßkirch: Henkel (1), Gedig, Kronhagel, Kai Zacharias (5), Rebholz (3), Jan Häusler (3), Janeta, Kleinhans (4) Martin (6), Nopper, Potzinger, Jens Häusler (4).

SG Gutach/Wolfach

TV Pfullendorf

27:26 (15:13)

In einem Spiel auf Augenhöhe zwischen der SG Gutach/Wolfach und dem TV Pfullendorf wurde den Pfullendorfern in den letzten Minuten durch zwei umstrittene Entscheidungen der Unparteiischen die Chance genommen, den Ausgleich zu erzielen. Somit musste Pfullendorf die zwei Punkte in Wolfach lassen. Trainer Schweikart: „Positiv ist, dass man zumindest die ersten zehn Minuten eine Leistungssteigerung gesehen hat. Dann verfielen die Jungs wieder in Einzelaktionen, die Mannschaft produzierte zu viele technische Fehler. Es fehlte die Körperspannung und der Siegeswille, so verliert man auch gegen den Tabellenvorletzten.“ (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Taha (Tor), Beckemeyer, Blocherer, F.Brändlin, T.Brändlin (1), Burkert, Hegge, Kempf (5), Scheitler (1), Staudacher (11/7), D.Sugg (8), N.Sugg.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein