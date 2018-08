von SK

Auf der Tribüne beim „Überlingen Open“ sitzt ein aufmerksamer Beobachter, der einige Spieler sehr gewissenhaft unter die Lupe nimmt: Bastian Knittel. Er ist als mehrfacher Teilnehmer und „Überlingen Open“-Sieger des Jahres 2012 auf der Anlage des TC Überlingen kein Unbekannter. Jetzt aber ist er als Trainer des Badischen Tennisverbands im Einsatz und betreut im Überlingen drei Spieler.

Herr Knittel, Sie spielten drei Jahre beim TC Radolfzell, waren als Spieler mehrfach schon bei den „Überlingen Open“, die Sie 2012 sogar gewinnen konnten. Es scheint Sie immer wieder mit Erfolg an den Bodensee zu ziehen!

Ja, jetzt ja gerade fast zwangsläufig durch meinen Trainerjob beim Badischen Tennisverband sind die badischen Turniere, vor allem Karlsruhe und Überlingen, natürlich für uns gesetzt. Und da ich bei uns im Trainerteam ein wenig die Hauptverantwortung für die älteren Jungs habe, ist es klar, dass ich hierher komme. Dementsprechend zieht es mich Jahr für Jahr an den Bodensee.

Wenn man sich das Tableau der „Überlingen Open“ anschaut, dann ist ja eine ganze Reihe von Spielern schon oft hier gewesen. Was macht den Reiz der „Überlingen Open“ aus, warum ist dieses Turnier bei den Spielern so beliebt?

Ja, ich denke, dass es der relativ kleine Club an sich ist. Viele Turniere sind in Städten mit großen Clubs, wo sich alles ein wenig verläuft über die Turnierwoche hinweg. Hier ist alles eher komprimiert, zwangsläufig kommt man schnell in Kontakt mit Leuten, ob das Zuschauer sind oder vom Orga-Team, und man muss Markus Dufner auch Jahr für Jahr ein großes Lob aussprechen. Was er da aus dem Turnier macht mit den ganzen Events, die um das Turnier herum laufen, das steigert einfach die Attraktivität. Und ich glaube, dass das vielen Spielern wichtig ist, dass sie wissen: Ich fühle mich hier wohl, nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Platzes! Das ging auch mir als Spieler so. Hier ist eben vieles organisiert und man muss sich als Spieler um wenig kümmern.

Sie betreuen ja eher jüngere Spieler. Was macht für dies Spieler ein ITF-Future-Turnier wie die „Überlingen Open“ interessant?

Ich denke, in aller erster Linie ist es für die Jungs, für die ich verantwortlich bin, wichtig, die Erfahrung zu machen, sich mit deutlich älteren Spielern auf internationaler Ebene zu messen und einfach auch mal zu schauen, wie wird international gespielt. Das ist für unsere Jungs, die 16, 17, 18 Jahre alt sind, eine unglaublich wichtige Erfahrung – nicht nur, was die Matches angeht, sondern auch das Drumherum. Da müssen sich viele erst dran gewöhnen, dass viele Zuschauer da sind, dass Ballkinder und ein Schiedsrichter auf dem Platz sind.

Es macht also der Mix im Teilnehmerfeld – Routiniers wie Peter Torebko und aufstrebende Talente?

Genau. Wenn wir gerade den Peter ansprechen: Für ihn ist das eine Gelegenheit, wieder Matches zu spielen. Und das, obwohl er in der Weltrangliste weit vor den Jungs steht, die ich betreue.

Sie waren hier als Spieler, jetzt sind sie eher auf der Tribüne als Trainer zu sehen. Fiel Ihnen dieser Schritt schwer? Oder war es einfach an der Zeit für eine Änderung?

Ja, in meinem Fall könnte man das durchaus so nennen. Als ich mit dem Trainerjob angefangen habe, ging mir das schon durch den Kopf: Wie gehe ich damit um, nicht mehr selber zu spielen? Aber ich muss sagen: Bis zum heutigen Tag habe ich das Spielen nicht vermisst. Natürlich denkt man bei den Turnieren, gerade hier in Überlingen, daran, dass man hier schon selbst auf dem Centre Court stand und gespielt hat. Ich schwelge da schon manchmal in Erinnerungen. Aber ich sitze nicht da und würde am Liebsten selbst spielen. Mit meinem Karriereende hatte ich damit abgeschlossen. Und wenn man abgeschlossen hat, kann man auch ohne Probleme in den Trainerjob gehen.

Zumal sich vom Rahmen her wohl nicht viel ändert – als Spieler und als Trainer hat man die Turniere, zu denen man reist. Und als Tennisspieler coacht man sich ja auch oft selbst. Da ist man vermutlich schon dichter am späteren Trainerjob als in anderen Sportarten.

Das würde ich unterstreichen. Das sehe ich genauso. Das finde ich auch aus Spielersicht wichtig, dass die jungen Spieler ein paar Turniere allein bestreiten, weil sie das in ihrer spielerischen Entwicklung weiterbringt, was beispielsweise die Analyse des Gegners angeht.

Es heißt ja auch immer, dass man auf ITF-Future-Turnieren die Stars von morgen sehen kann. Wer von Ihren Schützlingen hat das Potenzial zum „Star von morgen“?

Das ist die Frage, die man als Trainer immer gestellt bekommt. Wer hat das Zeug dazu? Gerade von den Dreien, die ich hier vom Badischen Tennisverband betreue, hat jeder das Zeug dazu. Aber eben jeder auf seine Art und Weise. Das sind drei Jungs, die dasselbe Ziel, aber noch unterschiedliche Baustellen haben. Und für uns geht es eben darum, diese Baustellen auszumerzen und auch um die Frage: Wie gut kann man die ausmerzen? Sie haben alle das Zeug dazu, weil sie alle willig sind. Aber der Wille allein reicht eben nicht – er reicht oft, um ein einzelnes Match zu gewinnen, um international auf sich aufmerksam zu machen, gehört noch einiges andere dazu. Und das ist unsere Aufgabe im Trainerteam, den Jungs und Mädels hier den Weg so gut es geht zu ebnen.

Ist durch die Erfolge von Angelique Kerber oder jüngst von Alexander Zverev eine neue Stimmung im deutschen Tennis erkennbar?

Ich würde schon sagen, dass sich da etwas getan hat, aber für meinen Geschmack könnte es etwas mehr sein.

Also sind wir vom Becker-/Graf-Boom noch weit entfernt?

Klar. Aber ich finde es falsch, das immer wieder zur Messlatte zu machen. Natürlich muss man diese Namen erwähnen, die haben das deutsche Tennis geprägt. Aber das war eine andere Zeit, eine besondere Konstellation. Wir haben den beiden sehr viel zu verdanken, und das wird auch so bleiben, aber wir haben es heute mit anderen Menschen zu tun, wie vor 20 oder 30 Jahren. Und man muss anders mit den Kids umgehen. Deswegen sollten wir schauen, dass wir einen neuen Boom, neben dem Becker-/Graf-Boom, kreieren, und das liegt an uns, an Trainern und Spielern, das hinzubekommen. Es wird aber auch vieles schlechter gemacht, als es momentan ist. Wir haben Spielerinnen und Spieler ganz vorn in der Spitze, was viele vergessen. Die Zeiten sind vorbei, in denen man mit 17 oder 18 ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Da sollte man den Ball einfach flach halten.

Bastian Knittel Bastian Knittel wurde 1983 in Stuttgart geboren und bestritt 2003 seine erste Profisaison. Im Jahr 2011 stand er auf Position 157 der Weltrangliste, 2012 gewann er die „Überlingen Open“, 2013 stand er in der ersten Runde in Wimbledon und 2014 beendete der Linkshänder, der auch drei Jahre beim TC Radolfzell spielte und mit diesem Team Meister in der 2. Bundesliga wurde, seine Karriere. Heute ist der Schwabe Trainer beim Badischen Tennisverband. (jr)

