von Rainer Hennies

Frauenfußball: Alles passt bislang für Giulia Gwinn aus Ailingen bei der U-20-Weltmeisterschaft in der Bretagne: Spielerin des Spiels zu Beginn, Torschützin danach, eine Halbzeit lang Pause in Spiel drei gegen Haiti (3:2) zum Frische tanken für die Runde der besten acht, die Eltern als Unterstützung vor Ort, die ihre Tochter gerne mal als Sonnenkind bezeichnen. Jetzt geht es im Viertelfinale am Freitag (19.30 Uhr) in Vannes gegen Asienmeister Japan. Da darf sich niemand mehr auch nur die geringste Schwäche leisten.

Damit alles auf den Punkt genau passt, hat der DFB sogar einen eigenen Koch in der Crew. Hannes Flade hat schon beim Titelgewinn der Spieler von Joachim Löw 2014 in Brasilien Sternekoch Holger Stromberg unterstützt, 2015 bei der WM die Frauen in Kanada bekocht und 2016 beim Olympiasieg in Rio. Inzwischen ist der 28-Jährige aus Bad Brückenau nicht nur der Spezialist für die Ernährung der DFB-Frauen, sondern bekocht seit vergangenem Jahr auch die Handball-Nationalmannschaft der Männer.

Die Fußballerinnen seien eine unkomplizierte Klientel, sagt Flade, der sich mit jeder Sportlerin und ihren individuellen Bedürfnissen auseinandersetzt, um sie optimal zu versorgen. Beispiel Giulia Gwinn: „Spaghetti“, antwortet sie auf die Frage nach ihrem Lieblingsessen. Natürlich gibt es deswegen aber nicht jeden Tag italienische Nudelgerichte. „Ich achte vor allem auf große Vielfalt, damit die Mädels auch Lust auf Essen haben. Ein gewisser Pfiff ist dabei immer gut“, erklärt Flade. „Alles wird in Buffetform angeboten. Denn jeder Körper reagiert unterschiedlich.“ Maßgerechte Ernährung sei wichtig, um Topleistungen abrufen zu können. „Man kann so die letzten Prozente herauskitzeln.“ Selbst in den Halbzeitpausen wird in der Kabine aufgetischt. Trockenfrüchte, Müslis und ein fettarmer Bananen-Kuchen stehen bereit, ebenso vor dem Spiel und nach dem Abpfiff. „Und nach dem Match sollte schnellstmöglich ein Energie-Shake die Regeneration unterstützen.“

Vor einem Spiel ist ballaststoffarme und energiereiche Kost angesagt. „Ein Völlegefühl im Magen wäre schlecht.“ Flades Bananenkuchen hat bereits Kultcharakter. An der Rezeptur mit dem Namen „Matchday“ feilt er immer weiter. Auch „Bananenkuchen reloaded“ gibt es mittlerweile. Neu dabei ist der Hafer. „Durch den eingeweichten Hafer wird viel Feuchtigkeit im Teig gespeichert, der Kuchen ist also noch saftiger und noch bananiger als zuvor“, erklärt Ernährungsexperte Flade. „Der hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren und eine gute Kohlenhydratmischung aus komplexen Stärkeketten und Einfachzuckern“ sorge für einen gleichmäßigen und langsamen Anstieg des Blutzuckerspiegels und damit für lang andauernde Energie. Genau das Richtige für Sonnenkind Giulia Gwinn und ihre Teamgefährtinnen, um am Freitag bei der WM ins Halbfinale vorzustoßen.

Das Rezept für den Bananen-Kuchen "Matchday reloaded" Zutaten: 4 Bananen, 180 ml Mandelmilch (oder andere Pflanzenmilch), 110 g Haferflocken, 1 Ei, 3 EL Kokosöl, 100 g brauner Rohrzucker, 50 g Honig (ca. 1 TL), 3/4 TL Salz, 1/2 TL Zimt, 1 Msp Vanille, 200 g helles Dinkelmehl, 75 g Mandelstifte, 2 TL Backpulver, 2 TL Natron, 50 g gehackte Zartbitterschokolade, 1 Tropfen Essig.

Zubereitung: Bananen mit einer Gabel in einer Schüssel zerdrücken. Mandelmilch, Ei, Kokosöl, Zucker, Honig, Salz, Zimt und Vanille dazugeben, alle Zutaten verrühren. Haferflocken abwiegen und in der Milch-Mischung für etwa eine Stunde einweichen. In einer zweiten Schüssel das Dinkelmehl gut mit dem Backpulver und Natron mischen. Mandelstifte und die gehackte Zartbitterschokolade dazu geben. Ofen auf 175 Grad vorheizen. Kastenform einfetten und mit Backpapier auslegen. Wenn der Hafer gut eingeweicht ist, alle Zutaten mit einem Holzlöffel vermengen und einen Tropfen Essig zugeben. Alles in die Kastenform füllen und etwa eine Stunde backen. Mit einem Holzspieß oder Zahnstocher testen, ob der Kuchen fertig ist. Backzeit eventuell um zehn Minuten verlängern. (rh)

