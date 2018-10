Fußball, Landesliga: Die Lage ist denkbar schlecht beim SC Markdorf. Zu Saisonbeginn gelang zwar noch ein 3:1-Sieg in Furtwangen, der die guten Ansätze aus der Vorbereitung zu bestätigen schien, doch seither geht es steil bergab: zehn Niederlagen in zehn Spielen, also 4:40 Tore bedeutet, dass im Durchschnitt vier Tore kassiert werden, aber nicht einmal ein halbes Tor pro Spiel erzielt wird. Der Ernst der Lage ist auch SCM-Trainer Bahadir Livgökmen bewusst und nicht neu. Schließlich übernahm er die Mannschaft im Vorjahr bereits in Abstiegsgefahr. In erster Linie verweist er auf den Kader, wenn er die aktuelle Lage analysiert: „Wir haben in der Breite nicht den Kader, den man in der Landesliga haben sollte.“ Phasenweise standen ihm lediglich acht bis neun Spieler aus dem Landesligakader zur Verfügung, der Rest wurde aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend aufgefüllt.

Daher ist auch klar, in welche Richtung die Strategie gehen soll: eine Erweiterung des Kaders in der Winterpause. Eine Zusage liegt anscheinend schon vor, weitere Gespräche werden geführt. Wichtig ist für den SCM-Trainer, dass ein Abstiegsszenario bei der Verpflichtung von neuen Spielern offen angesprochen wird, sodass die Mannschaft im Falle eines Abstiegs nicht auseinanderbricht.

Das Ergebnis am vergangenen Spieltag ist für Livgökmen typisch für den bisherigen Saisonverlauf. Sein Team erspielte sich durchaus Chancen, aber zur Pause führte der Tabellenführer bereits mit 3:0. Immerhin konnte der SCM-Coach mal wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen, was schon beim nächsten Spiel wegen beruflicher Verpflichtungen einzelner Spieler schwieriger wird. Doch das dürfte, so weiß auch Livgökmen, bei den Konkurrenten nicht viel besser sein. Dennoch betont der Markdorfer Trainer: „Wir wollen jede Woche auf Sieg spielen!“ Denn natürlich ist die Stimmung beim Schlusslicht im Moment nicht gerade auf dem Höhepunkt, aber wenn das Team, so wie im Vorjahr, drei bis vier Spiele gewinnen könnte, dann sieht das wieder ganz anders aus, hofft der Coach.

Und trotz der schlechten Lage bleibt der Optimismus des SCM-Trainers ungebrochen: „Wir sind noch lange nicht abgestiegen! Wir geben in den Spielen alles, machen aber noch zu viele Fehler.“ Über seinen Trainerjob macht er sich noch keine Sorgen: „Ich habe die Akzeptanz in der Mannschaft und fühle mich im Verein wohl.“

Nächste Woche im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FC Hilzingen muss sich zeigen, ob Markdorf noch siegen kann. Bei fünf möglichen Absteigern droht die Kluft zum rettenden Ufer recht groß zu werden und da einige Rückrundenspiele schon vor der Winterpause und damit ohne eventuelle neue Spieler ausgetragen werden, könnte dann im neuen Jahr die Zeit zur Rettung schnell knapp werden.

