von SK

Leichtathletik: Elias Keller (TuS Gottmadingen) und Clara Endres (LC Überlingen) besiegten bei den badischen U-14-Bestenkämpfen eine leistungsstarke Konkurrenz. Die beiden holten in drei von vier Disziplinen mehr als 500 Punkte. Beide Athleten gingen als Favoriten in den Wettbewerb, bis zum Schluss war aber dennoch alles offen. Die Top 10 der 13-jährigen Mädchen forderte sich gegenseitig mit starken Leistungen heraus, für Clara Endres ein Ansporn, in dieser Saison nochmals mit drei Bestleistungen aufzutreten. 5,11m im Weitsprung, 1,52m Hochsprung und 46,50m Ballwurf waren genug, um den vergleichsweise mittelmäßigen Sprint auszugleichen und die Überlingerin mit 2078 Gesamtpunkten auf Platz eins zu befördern.

Elias Keller sprintete mit starken 9,83 Sekunden über 75m einen Vorsprung auf die Konkurrenten heraus. Auch seine 1,56m Hochsprungleistung war nicht zu toppen. 46,00m Ballwurf und 5,18m Weitsprungleistung machten ihn zum Sieger der M13, vier neue persönliche Bestleistungen komplettierten die Siegerfreude.

