von SK

Herr Leitenmair, haben Sie mit Ihrer Mannschaft die Meisterschaft in der 2. Bundesliga ausgiebig gefeiert oder war das schon fast Routine nach dem dritten Titelgewinn hintereinander?

Einen Titel in der 2. Bundesliga zu feiern, das wird niemals zur Routine, das ist immer was Besonders. Und ja, die Jungs haben ausgiebig gefeiert, die wollten gar nicht mehr aufhören. (lacht)

Was war in dieser Saison das Erfolgsrezept Ihrer Mannschaft?

Wir hatten das Glück, von Verletzungen verschont zu bleiben. Bis auf meinen Sohn Tim, der sich nach einer Schulter-Operation im März langsam wieder herantastet, waren alle voll einsatzbereit. So hatten wir ein eingespieltes Team mit Turnern, die sich schon lange kennen, zur Verfügung. Mit Matthias Mayer und Antonio Huber haben wir vor der Saison zudem zwei auswärtige Turner geholt, die für Tim in die Bresche gesprungen sind und die hochkarätige Verstärkungen für uns waren.

Am Samstag geht es nun für Ihre Mannschaft um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Wie stehen dieses Mal die Chancen, nachdem Sie in den zwei Jahren zuvor jeweils gescheitert sind?

Vor zwei Jahren waren die Chancen gering, im vergangenen Jahr gleich null. Nun sieht es besser aus. In diesem Jahr wird die Aufstiegsrelegation über Kreuz geturnt, das heißt wir turnen als Meister der 2. Liga Süd gegen den Zweiten der Nordstaffel, statt gegen einen Erstplatzierten. Unser Gegner Eintracht Frankfurt hat zwar starke Ausländer, wir allerdings auch. Unser Ivan Stretovich hat bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 immerhin Silber geholt. Ich denke, dass die Chancen gleich verteilt sind. Es wird halt wieder mal auf die Nervenstärke ankommen. Für uns ist dieses Aufstiegsfinale auf alle Fälle kein netter Ausflug zum Saisonabschluss. Dieses Mal wollen wir es endlich packen!

Wäre die 1. Bundesliga denn machbar für den Stadtturnverein Singen?

In der Bundesliga sind natürlich Vereine am Start, die finanziell ganz andere Möglichkeiten haben dank großer Sponsoren. Wir finanzieren uns mit einem Pool von kleineren Sponsoren, die uns aber toll unterstützen. Im Fall eines Aufstieges würden sicher noch Unterstützer dazu kommen.

Müssten Sie sich im Falle des Aufstiegs personell verstärken?

Wir würden das Abenteuer Bundesliga mit unseren Mitteln angehen. Ich finde, dass diejenigen, die den Aufstieg erreicht haben, auch das Vergnügen haben sollten, zumindest eine Saison lang Bundesliga turnen zu können.