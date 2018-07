von SK

Tennis, Badenliga

TC Durlach

TC Markdorf

3:6

Zunächst sorgten Denis Brizic und Noah Rockstroh für eine 2:1-Führung. Christian Haupt unterliefen zu viele Fehler, er musste sein Match im Matchtiebreak abgeben. Ebenfalls in den Matchtiebreak musste die Nummer 1 der Markdorfer, Alexander Sadecky. Zwar hielt der Schweizer gut mit, am Ende aber ging auch dieses Match an die Gastgeber. Allerdings zeigte sich Jeffrey von der Schulenburg gut von einer Bauchmuskelverletzung genesen, der 17-Jähige gewann sein Einzel glatt mit 6:2/6:1. Spannend machte es das letzte Einzel, doch am Ende sorgte Mathieu Guenat mit einem engen 7:5/7:5-Sieg für den 4:2-Zwischenstand zu Gunsten der Linzgauer nach den Einzeln.

Zwar schlossen die Gastgeber mit ihrem zweiten Doppel nochmals auf, doch dann sorgten Rockstroh/von der Schulenberg für den entscheidenden Sieg. Fünf Minuten später stellten Sadecky/Haut den 6:3-Endstand her.

„Im letzten Einzel hätte es auch anders herum ausgehen können“, weiß TCM-Trainer Jens Goldmann, dass der Erfolg alles andere als selbstverständlich war, zumal die Gastgeber die beiden ersten Begegnungen in dieser Runde gewonnen hatten. Nun aber ist die Ausgangslage für Markdorf gut. „Wir können uns in den beiden Heimspielen am kommenden Wochenende aller Abstiegssorgen entledigen“, geht der Blick von Coach Goldmann schon zu den nächsten Aufgaben, die mit dem Blick auf die Tabelle lösbar erscheinen, da der TCM am Wochenende die beiden Schlusslichter begrüßt. (jr)

