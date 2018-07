Basketball: Seit etwas mehr als einem Vierteljahr ist Lukas Ahlhaus jetzt Abteilungsleiter bei den Basketballern des TV Konstanz, und in dieser recht kurzen Zeit hat der 24-Jährige schon mehr zu tun gehabt als manch einer seiner Amtskollegen in etlichen Jahren. „Vielleicht gab es wirklich ein bisschen mehr Turbulenzen, als ich es mir vorgestellt hatte“, sagt Ahlhaus. Damit meint er weniger die Oberliga-Meisterfeier Anfang April, sondern die jüngst erfolgte Trennung von Trainer Dario Sisljagic, mit dem die Mannschaft jüngst den Aufstieg in die 2. Regionalliga realisiert hatte.

Auf dem Parkett passte das Zusammenspiel der Konstanzer Akteure in dieser Saison hervorragend, doch abseits des Spielfelds waren die Differenzen zwischen dem Coach und seinem neuen Vorgesetzten, die „Meinungsverschiedenheiten“, wie Sisljagic es nennt, zu groß, um gemeinsam weiterzumachen. „Wir waren uns beide einig, dass wir den Verein langfristig voranbringen und in der Regionalliga etablieren wollen“, sagt Lukas Ahlhaus zu den Gemeinsamkeiten, „doch bei den Finanzen hatten wir teilweise unterschiedliche Vorstellungen.“ Der Trainer hätte wohl gerne die eine oder andere externe Verstärkung bekommen, um die Abgänge im Kader zu kompensieren, der Abteilungsleiter hingegen will auch in der höheren Spielklasse weiterhin stark auf den eigenen Nachwuchs bauen.

„Die Trennung hat keine sportlichen Gründe. An einem Aufstieg gibt es nichts auszusetzen“, bekräftigt Ahlhaus, „manchmal ist es aber besser, man geht getrennte Wege.“ Auch der 24-Jährige „habe kein Problem damit, wenn mehr Geld für Spieler da ist, aber die Abteilung Basketball ist bei uns ein eingetragener Verein und nicht entkoppelt. Da ist man rechtlich sehr, sehr eingeschränkt, und die Hände sind einem ein bisschen gebunden.“ Bezüglich der Neuzugänge habe der Referendar bereits einige intensive Gespräche geführt. „Ich bin zuversichtlich. Von Auflösungserscheinungen kann keine Rede sein“, betont Ahlhaus, der nun nach einem neuen Trainer suchen muss.

Der Ex-Coach ist verständlicherweise enttäuscht. „Es ist schwierig für mich, jetzt loszulassen. Ich habe so viel gemacht, der Erfolg war ja da“, sagt Dario Sisljagic, der hofft, „dass der Verein jemanden findet, der meine Arbeit fortführen kann“, wie der 35-Jährige ergänzt. Auch Lukas Ahlhaus empfindet die Trennung als „schade. Ich verstehe, dass Dario als Trainer auf seiner Meinung beharrt, aber wenn man in einem kleinen Verein nicht an einem Strang zieht, kann es nicht funktionieren.“

Dass er wegen seines jungen Alters unbequeme Entscheidungen scheut, kann sich der neue Abteilungsleiter jedenfalls nicht vorwerfen lassen. „Es war nicht unser Ziel, sich vom Trainer zu trennen, aber ich bin der Meinung, dass es die beste Lösung ist“, sagt Lukas Ahlhaus. „Ich wurde schließlich gewählt, um den Verein nach bestem Wissen und Gewissen voranzubringen.“ (fei)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein