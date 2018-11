von Jawin Schell

Fußball, Bezirksliga: „Wir haben uns im absolut Guten und Positiven getrennt“, bestätigt auch Pino La Vigna, Spielausschussvorsitzender der Singener. „Das Trainerteam ist in Absprache mit dem Vorstand selbst zurückgetreten. Dabei ist kein böses Wort gefallen – das ist mir ganz wichtig.“ Für die gemeinsame Zeit sind La Vigna und seine Vorstandskollegen sehr dankbar. „Wir wünschen dem gesamten Trainerteam für die Zukunft alles erdenklich Gute“, betont er.

Auch Aurelio Baratta unterstreicht, dass man im Guten auseinander gegangen sei. „Der Präsident wollte eigentlich, dass wir bleiben, weil wir langfristige Pläne hatten“, verrät Baratta. „Aber ich glaube, dass das Team einen neuen Reiz braucht.“ Er baut darauf, dass sein Abgang der derzeit kurz vor der Abstiegszone stehenden Mannschaft die Augen öffnet. „Ich hoffe, dass die Mannschaft durch den Rücktritt aufgeweckt wird und begreift, dass sie nicht mehr in der Kreisliga A spielt“, so Baratta. Nach einem neuen Trainer wird im Verein derzeit intensiv gesucht. Eine endgültige Lösung wird es aber wohl erst in der kommenden Woche zu vermelden geben. Bis dahin leiten Kapitän Francesco Santoro und Marcel Simsek das Training.

