von SK

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

1.SV Mörsch

0:0

Zu Beginn war Radolfzell feldüberlegen, aber ohne sich große Möglichkeiten zu erspielen, zu dicht standen die Mörscher in der Abwehr. In der 16. Minute dann die erste Chance für die Gastgeber, der Ball wurde aber von einem Gästespieler noch abgefälscht und so gab es nur Eckball. Radolfzell machte weiter das Spiel, doch die Gäste standen geschickt und versuchten, mit langen Bällen auf ihren Stürmer Leiss zum Erfolg zu kommen. Nach 22 Minuten setzte sich Aichem auf der Seite durch und konnte flanken, doch der Kopfball von Stricker ging über das Tor. Kurz vor der Pause dann noch mal eine Möglichkeit für den FCR. Niedhardt kam zum Abschluss, doch sein Schuss konnte gerade noch zur Ecke geklärt werden. Im Gegenzug dann die erste gefährliche Aktion der Gäste, doch die gute Radolfzeller Abwehr konnte klären. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach der Pause das gleiche Bild wie in Halbzeit eins. Dann die 65. Minute: Radolfzell verlor im Aufbauspiel den Ball, dieser wurde direkt in den Lauf von Mittelstürmer Leiss gespielt, der den Ball mitnahm. Sein Schuss ging zum Glück für Radolfzell aber nur an den Pfosten, den Nachschuss konnte der Radolfzeller Torhüter Bisinger zur Ecke klären. Beide Mannschaften wollten sich nicht mit dem Unentschieden begnügen. Die Gäste wurden zunehmend gefährlicher, und nach einem Zweikampf im Strafraum hatte Radolfzell Glück, dass der Schiedsrichter nicht auf Strafstoß entschied. Doch auch der FCR hatte noch Möglichkeiten. In der 76. Minute konnte der sonst gute Gästetorhüter Maier den Ball nicht festhalten. Stricker kam zum Nachschuss, den der Torhüter dann aber zur Ecke klärte. In der 80. Minute setzte sich der eingewechselte Strauß durch, bei seiner Flanke nach innen rutschten aber mehrere Radolfzeller am Ball vorbei. In der 85. Minute dann die letzte Chance für Radolfzell, ein Freistoß von Niedhardt ging knapp über das Tor. Somit nahmen die Gäste nicht unverdient einen Punkt mit nach Mörsch. (km)

FC 03 Radolfzell: Bisinger (Tor); Ranzenberger, Vukadinovic, Erdmann (46. Strauß), Stricker, Niedhardt, Wehrle (81. Hain), Aichem, Krüger, Schmidt, Hlavacek. – SR: Mera-Linz (Schopfheim). – Z: 120.

SC Pfullendorf

TuS Oppenau

4:1 (2:0)

Den Vergleich im Aufsteigerduell gegen den TuS Oppenau gewann der SC Pfullendorf verdient mit 4:1. „Mit dem Auftritt können wir sehr zufrieden sein“, sagte Pfullendorfs Assistenztrainer Josef Hatzing, der gemeinsam mit U-19-Coach Adnan Sijaric Cheftrainer Marco Konrad vertrat. Auch in Abwesenheit von Leistungsträgern wie Mustafa Akgün, Sandro Caltabiano oder Daniel Abdulahad ließen die Pfullendorfer in der Geberit-Arena vor 360 Zuschauern nichts anbrennen. Auch die Temperaturen um die 30 Grad in den Abendstunden schienen den Rot-Weißen kaum etwas auszumachen.

Schon in der ersten Viertelstunde erspielten sich die Hausherren ein spielerisches Übergewicht. Frank Starks Versuch aus acht Metern konnte Jose Poveda Torrente aber entschärfen. Im Gegenzug schlenzte Patrick Möhrle einen Ball aus spitzem Winkel Zentimeter am SCP-Tor vorbei. Chancen der Oppenauer blieben aber eher Zufallsprodukte. Anders der SCP, der zielstrebig auf das gegnerische Tor drängte und nach 19 Minuten mittlerweile verdient zur Führung traf. Neuzugang Frank Stark dribbelte auf die Abwehr zu, um den Ball genau in die Gasse zu legen, von wo Lukas Stützle dem Keeper den Ball durch die Hosenträger schob – 1:0.

Einen Rückschlag musste der SC nach 21 Minuten hinnehmen, als Abwehr-Neuzugang Jonas Lang einen Schlag aufs Sprunggelenk bekam und verletzt raus musste. Das tat dem Pfullendorfer Tatendrang jedoch keinen Abbruch. Fischers Kopfballversuch verlängerte ein Oppenauer gefährlich ans Außennetz (22.). Ein Paradebeispiel für einen Blitzgegenstoß zeigten die Gastgeber beim 2:0, als nach einem langen Abschlag von Schlussmann Willibald Lukas Stützle den hohen Ball unter Kontrolle brachte, Gegenspieler Herrmann im Laufduell narrte und den Ball auf den zweiten Pfosten schlug, wo Jonas Keller technisch brillant einschoss.

Im Anschluss überließen die Pfullendorf nun vermehrt die Gästen das Spiel und luden sie somit kurzzeitig regelrecht zum Anschlusstreffer ein. Der fiel aber erst fünf Minuten nach der Pause. Eine Freistoßflanke von Möhrle konnte SCP-Schlussmann Willibald per Faustabwehr nicht entscheidend klären, Tobias Keller grätschte den Abpraller in die Maschen.

Der Sportclub Pfullendorf rüttelte sich kurz und versuchte, den Zwei-Tore-Abstand schleunigst wieder herzustellen. Dies gelang Frank Stark vom Strafstoßpunkt aus, nachdem sich Stützle beim Halteversuch von Markus Bruder geschickt in den Strafraum fallen gelassen hatte – 3:1 (63.). Dem hatte die Elf von Spielertrainer Christian Seger nicht mehr viel entgegenzusetzen. Heiko Behr erhöhte kurz vor Schluss aus 25 Metern sogar noch auf 4:1 (90.).

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); S. Zimmermann, S. Steinhauser, Lang (21. Kahl), Behr, Keller (80. Marena), Fischer, Stark (82. Erdem), A. Sautter, Gruler (89. Waldraff), Stützle. – Tore: 1:0 (19.) Stützle, 2:0 (30.) J. Keller, 2:1 (50.) T. Keller, 3:1 (63./FE) Stark, 4:1 (90.) Behr. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 360.

FC Waldkirch

1.FC Rielasingen-Arlen

2:2 (1:2)

Die Gastgeber sorgten in der Anfangsphase mit ihrem stetigen Unruheherd Sandro Rautenberg für die eine oder andere Aufregung in der Rielasinger Defensive. Mit Fortdauer des Spiels erspielten sich die Gäste gegen die tiefstehenden Waldkircher aber ein klares Übergewicht. Ein Kopfball von Alessandro Fiore Tapia war dann jedoch nicht platziert genug (23.). Doch die Hegauer hatten nun endgültig den Vorwärtsgang eingelegt. Die fällige Führung fiel durch einen Standard. Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Nedzad Plavci verwertete Denis Hoxha aus kurzer Distanz zum 1:0 (28.). Und die Gäste legten nach: Alessandro Fiore Tapia war ebenfalls aus kurzer Distanz zum 2:0 (40.) erfolgreich. Die Gäste hatten nun alles Griff, brachten sich aber selber in Schwierigkeiten. Nach Winterhalders haarsträubendem Fehlpass ging Rautenberg auf und davon und ließ Dennis Klose keine Abwehrchance (45.+2).

Die Gäste waren nach Wiederanpfiff bemüht, den alten Abstand wieder herzustellen, entwickelten aber zu wenig Torgefahr. Waldkirch blieb defensiv stabil und lauerte auf Gegenstöße. Und dann kam die 2. Minute der Nachspielzeit: Rautenberg enteilte nach einem Steilpass allen und blieb erneut alleine vor Dennis Klose abgeklärt – 2:2.

Für Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war der Spielverlauf natürlich ärgerlich: „Nachdem wir in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht haben, brachten wir uns kurz vor der Pause unnötigerweise in Schwierigkeiten. Und in der zweiten Halbzeit spielten wir zu wenig zwingend.“

1. FC: Klose (Tor); Greuter, Plavci, Winterhalder, Herrmann, Hoxha, Leschinski, Matt (90. Almeida), Körner (73. Dietrich), Wellhäuser (83. Battaglia), Fiore Tapia (73. Stark). – Tore: 0:1 (28.) Hoxha, 0:2 (40.) Fiore Tapia, 1:2 (45+2.) Rautenberg, 2:2 (90.+2) Rautenberg. – SR: Nasser (Friesenheim). – Z: 140.

Überschrift Info Haupttext Info Aufzaehlung_Info_Symbol .SK Plus

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein