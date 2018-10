Leichtathletik: Gibt es wie schon im Vorjahr wieder einen Rekordtag am Sonntag beim Konstanzer Altstadtlauf? Im Vorjahr liefen 4450 Läuferinnen und Läufer und bescherten der schon traditionellen Laufveranstaltung bei der 33. Auflage einen neuen Teilnehmerrekord. Da am Freitag schon etwa 4200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet waren, die Wetterprognosen für Sonntag nahezu optimales, trockenes und sonniges Laufwetter versprechen und Nachmeldungen bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich sind, wird mit einem neuen Teilnehmerrekord gerechnet. „Wir haben die Anzahl der Startnummern auf 5000 aufgestockt!“, signalisiert Michael Scherer vom Organisationsteam des TV Konstanz, dass es gut vorbereitet ist.

Ein besonderes Merkmal des Konstanzer Altstadtlaufes sind seit Jahren die vielen Nachwuchsläuferinnen und -läufer, die sich auf die Strecken zwischen 865 und 2035 Meter machen. Schon bei den Jüngsten, den Bambiniklassen (Jahrgang 2011 und jünger), gehen jeweils 500 Mädchen und Jungs an den Start. Um diesem Ansturm gerecht zu werden, wurde als einzige Änderung im Vergleich zum Vorjahr der Zieleinlauf in den Bambini- und Schülerklassen Richtung Schulhof verlegt.

Und noch ein weiterer Rekord fiel im Vorjahr. Dem Uhldinger Richard Ringer gelang im Elitelauf über 6920 Meter erstmals eine Zeit unter 20 Minuten. Mit 19:37,5 Minuten stellte er eine neue Bestzeit auf. Da der Olympiateilnehmer von Rio auch am Sonntag startet, wird er nicht nur gegen die starke Konkurrenz laufen, sondern auch gegen sich selbst, wenn er eine neue Bestzeit aufstellen will. Allerding steht mit ihm eine sechsköpfige Läufergruppe aus Kenia am Start, in der sich ebenfalls Läufer mit Ambitionen auf Sieg und Streckenrekord befinden. Während die Männer im Elitelauf acht kleine Runden und damit 6,9 km zu absolvieren haben, sind die Frauen nach sechs Runden (5190 Meter) im Ziel. Unter den sechs Läuferinnen befinden sich zwar drei Aktive der Laufgruppe aus Kenia, doch gute Chancen dürfte hier Elena Burkard haben. Die 26-jährige Schwarzwälderin kann nicht nur zwei Mal Edelmetall bei Crosslauf-Europameisterschaften vorweisen, sie tritt auch als Deutsche Meisterin im Crosslauf in Konstanz an.

Zwar wird es wohl für die meisten der über 4000 Teilnehmer um den Spaß am Sport und ums Ankommen gehen, doch wird deren Motivation durch Sach- und Geldpreise gesteigert. So gibt es für den Sieg beim Günter-Regele-Firmenlauf einen Wanderpokal. Hier werden jeweils die fünf Schnellsten einer Läufergruppe gewertet. Nicht nur Schnelligkeit, auch die Teilnehmerzahl wird gewürdigt. Die teilnehmerstärksten Schulen erhalten Pokale und Gutscheine.

15 Starts stehen auf dem Stephansplatz auf dem Programm. Den Auftakt bildet der Familienlauf über 865 Meter ab 11.30 Uhr. Der letzte Start ist für den Günter-Regele-Firmenlauf (4070 Meter) um 16.40 Uhr vorgesehen. „Wir wollen, dass die Euphorie die Läufer ein Jahr trägt, sodass sie 2019 wieder starten. Bei nun schon 34 Jahren Altstadtlauf ist bereits die dritte Läufergeneration in Konstanz am Start!“, erhofft sich Michael Scherer eine nachhaltige Wirkung.

Weitere Infos im Internet:

http://www. Altstadtlauf.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein