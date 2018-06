von Michael Schulz

Reiten: Weiter geht es im Turnierfahrplan, schon ab heute wird auf dem Reutehof in Überlingen geritten. Beim letzten Turnierwochenende in Dettingen-Wallhausen hatten die Springreiter auf dem Ziegelhof die meisten Prüfungen für sich, nun dominieren die Dressurreiter zwei Tage lang das Turniergelände. Insgesamt werden 22 Prüfungen geritten, davon 13 in der Dressur. Es geht um Qualifikationen für den Landesjugendcup, den Pony-Master und nicht zuletzt ebenso wieder um Wertungspunkte für die Meisterschaft im Bodensee-Reiterring.

Schon am Freitag wird um 10.45 Uhr mit der ersten M-Dressur begonnen. Am Samstag folgen zwei gleich am Morgen um 8.15 Uhr sowie um 14.45 Uhr, bevor es zum Höhepunkt des Turniers, der S-Dressur um 18.15 Uhr, kommt.

Liest man die Anforderungen, lässt sich schnell erkennen, dass es für die Reiter auf Nuancen ankommt. Gefordert werden unter anderem Arbeitsgalopp, Mittelgalopp, versammelter Galopp und starker Galopp, dazu kommen noch Traversalen, Pirouetten und Schrittlektionen. Im Prinzip muss man sich einen roten Faden denken, der sich durch die Aufgabe zieht: der wäre Gleichmaß, ordentliche Hufschlagfiguren und Harmonie.

Ob es die Pferde so zulassen, wie die Reiter sich das vorstellen, ist wiederum eine andere Sache. Ganze 5.30 Minuten dauert die Prüfung, die von Reiter und Pferd alles abverlangt. Andrea Dlugos vom RV Ostalb wird auf als große Favoritin auf den Sieg gehandelt. Schon im vergangenen Jahr gelang ihr in Überlingen ein Doppelsieg. Wie weit die Nachwuchstalente der Region, Charline Allmendinger und Leonie Moll (beide Jettweiler), da mithalten können, wird sich zeigen. Bei den südbadischen Meisterschaften waren sie erfolgreich.

Den Sonntag bestimmen dann die Springreiter auf dem Reutehof, hier werden Prüfungen bis zur Klasse L geritten. Viele Reiter werden diese Prüfungen nutzen, um ihre Nachwuchspferde zu präsentieren.

Es ist wieder ein sehr ambitioniertes Turnier des RV Überlingen, der sich nach keine Ruhe gönnt, denn schon nächste Woche folgen die nächsten Wettkämpfe. Volles Programm für den Verein, die Teilnehmer und Pferdesportinteressierten der Region.

Der Zeitplan Freitag 8 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. A 9.30 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. L 10.45 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. M 12.15 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*-Tr. 14.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*-Tr. 16.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A* 18 Uhr: Dressurpr. Kl. A* Pferde/Ponys Samstag 7 Uhr: Dressurprüfung. Kl. L**-Kdr- 8.15 Uhr: Dressurprüfung Kl. M* 11.45 Uhr: Pony-Dressurprfg. Kl.L** -Tr- 14.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. M** 18.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. S* Sonntag 7.30 Uhr: Springpferdeprüfung. Kl. A** 8.45 Uhr: Stilspringprfg. Kl. A* 10.45 Uhr: Stilspr. Kl. A* Pferde/Ponys 11.30 Uhr: Springprüfung Kl. A** 14 Uhr: Stilspringprfg. Kl. L m. St. 15.45 Uhr: Stilspringprfg. Kl. L m. St. 16.30 Uhr: Ponyspringprfg. Kl. L 17.15 Uhr: Punktespringprfg. Kl. L

