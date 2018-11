von SK

Handball, Oberliga, Frauen

TuS Steißlingen

SV Allensbach II

39:23 (16:10)

Derbysieg für den TuS Steißlingen gegen die Drittligareserve aus Allensbach. Das Team von Trainer Sascha Spoo landete einen 39:23-Kantersieg.

Allensbach kam mit viel Respekt nach Steißlingen. Der TuS war sehr gut in die Runde gestartet und die Frauen des SVA können dies von sich nicht gerade behaupten. Allerdings war das, was der SVA in dieser Partie anbot, einfach zu wenig. Der TuS hingegen war von Beginn an hellwach und stellte den SVA vor große Probleme. Durch die 5:1-Abwehr erzwang der TuS teils haarsträubende technische Fehler und bestrafte diese gnadenlos. Vor allem die ehemalige SVA-Spielerin Lena Störr wusste dies zu nutzen, sie erzielte insgesamt 14 Treffer. Da auch die Abwehr des SVA desorientiert wirkte, fiel es dem Gastgeber leicht, seine Treffer zu erzielen. Der TuS ging schnell mit 8:3 (14.) in Führung, ehe sich Allensbach etwas stabilisierte und auf 8:11 (24.) verkürzte. Danach zog Steißlingen davon, was auch an den beiden stark aufspielenden Rückraumspielerinnen Kim Schmitt und Selin Gaus lag. Mit 16:10 ging es in die Kabine.

TuS-Trainer Sascha Spoo war sehr zufrieden und auch im zweiten Durchgang gab es für ihn nicht viel auszusetzen. Steißlingen setzte sich innerhalb von neun Minuten auf 22:13 ab. Spoo konnte munter durchwechseln, sein Team drückte weiter auf das Gaspedal und nutzte die Fehler des SVA eiskalt aus und gewann verdient mit 39:23. Allensbach musste anerkennen, dass der TuS die klar bessere Mannschaft war. TuS-Trainer Sascha Spoo war hochzufrieden: „Meine Mannschaft hat die taktischen Anweisungen umgesetzt und jede Spielerin hat heute zum Sieg beigetragen! Nun wollen wir in den nächsten Woche nachlegen.“ (mw/up)

TuS Steißlingen: Rauscher, Riebel, Seußler (Tor); Bauer (1), Gaus (6), Hautmann (1), Lang (2), Maier (1), Martin, Müller (2), Rimmele (2), Schmitt (8), Störr (14/6), Wolf (2).

SV Allensbach: Singler, S. Leenen (Tor); M. Holzmann, Koch, Lauth (2), Heinstadt (1), R. Holzmann (2), Wollny (1), Schmal (4), J. Leenen (1), Dzialoszynski (7), Moll, Epple (4/2), Kayser (1).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein