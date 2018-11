von SK

Volleyball, 3. Liga

USC Konstanz

Allianz Stuttgart

0:3

Die Konstanzer starteten motiviert und voller Zuversicht in den ersten Satz, doch ein schneller 1:5-Rückstand war genau das, was die Gastgeber hatten vermeiden wollen. Zahlreiche individuelle Fehler der USC-Spieler im Angriff machten es dem Gegner leicht, die eigenen Standards abzuspielen und ohne Gefahr den ersten Satz mit 25:20 zu gewinnen. „Unsere Spieler konnten die geplante Taktik in keinster Weise einhalten, da wir viel zu sehr mit ungewohnten Angriffsfehlern zu tun hatten“, resümierte Trainer Marcus Hornikel enttäuscht.

Dennoch weiter motiviert und personell verändert starteten die Gastgeber in den zweiten Satz. Bis zum 10:10 war es ein ausgeglichenes Spiel, ehe die Stuttgarter sich mit sieben Punkten in Folge absetzen konnten. „Wir hatten uns viel vorgenommen und sehr gut trainiert unter der Woche, doch unsere Stärken konnten wir heute leider nicht zeigen. Der Gegner spielte dann seine ganze Erfahrung aus, während wir uns viel zu sehr mit unseren eigenen Fehlern beschäftigen mussten“, sagte USC-Kapitän Philipp Sigmund. Folgerichtig ging auch dieser Satz mit 25:17 an die Mannschaft aus der Landeshauptstadt.

Der dritte Satz begann jedoch vielversprechend für den USC Konstanz, auch dank der Unterstützung des Publikums. Beim Stand von 6:4 aus Konstanzer Sicht verletzte sich dann allerdings Zuspieler Philipp Sigmund am Knöchel und kurz darauf auch noch Außenangreifer Heiko Schlag am Knie. Die Konstanzer konnten nun nichts mehr entgegensetzen und verloren auch diesen Satz mit 15:25.

„Es war ein Albtraum, zwei verletzte Spieler sind dabei noch die Krönung“, sagte Marcus Hornikel. Das Team will nun versuchen, die alten Stärken wiederzufinden und sich optimal auf das Auswärtsspiel bei dem Tabellenvierten Waldgirmes vorbereiten. Inwieweit die Verletzten wieder einsatzbereit sind, muss sich noch zeigen. Die Konstanzer wollen auf alle Fälle eine Reaktion zeigen und motiviert in die letzten beiden Spiele des Jahres gehen. (pr)

USC Konstanz: Kempe, Rodler, Hammer, Bischof, Weber, Hornikel, Sigmund, Kriech, Schlag, Kaltenmark, Kordic, Becker.

