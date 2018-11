von Julian Widmann

Trotz der kurzen Regenerationszeit von nur einem Tag hatte der HSG-Trainer Daniel Eblen seine Spieler im Vorfeld der Partie in die Pflicht genommen: „Nächstes Wochenende haben wir spielfrei. Jeder kann also zum Abschluss der Englischen Woche nochmal alles raushauen.“ Und die Mannschaft setzte die Forderungen des Trainers gegen die Junglöwen um.

Bild: Michael Elser

Konstanz wollte von Beginn an nichts anbrennen lassen und legte wie die Feuerwehr los. Nach nicht einmal drei gespielten Minuten führte die HSG bereits mit 3:0. Die Rhein-Neckar Löwen verkürzten im Anschluss zwar auf 3:5, dann zündete die HSG aber wieder den Turbo und zog durch einen 4:0-Lauf auf 9:3 davon (11.). Die Gäste blieben hochkonzentriert und bauten ihren Vorsprung sogar auf acht Tore aus (16:8/ 21.). Die Löwen-Trainer Michel Abt und André Bechtold konnten mit dem großen Rückstand nicht zufrieden sein und nahmen daher bereits die zweite Auszeit. Am Spielgeschehen änderte sich aber recht wenig, sodass die Konstanzer mit einem beruhigenden Acht-Tore-Vorsprung (20:12) in die Halbzeitpause gingen.

Bild: Michael Elser

Die Gäste schalteten auch zu Beginn des zweiten Abschnitts keinen Gang zurück und machten weiterhin Dampf. HSG-Kapitän Tom Wolf schraubte den Vorsprung mit seinem zweiten Treffer auf elf Tore hoch (24:13/ 36.). Die Junglöwen gaben sich aber nicht auf und zeigten Moral. In doppelter Überzahl verkürzten die Hausherren auf 19:26 (46.). Näher ließen die starken Gäste aus Konstanz die Junglöwen aber nicht mehr heran kommen. Durch den 35:26-Erfolg konnte die HSG Konstanz ihren Vorsprung in der Tabelle sogar ausbauen, da der Verfolger Heilbronn zeitgleich in Pfullingen verlor.

Bild: Michael Elser

HSG Konstanz: Tölke, M. Wolf (Tor); Stotz (1), Schlaich (4), T. Wolf (3), Wiederstein (8), Kaletsch (8/2), Krüger (5), Maier-Hasselmann (4), Jud (1), Keupp, Wendel (1), Portmann.

