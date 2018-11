von Andreas Joas

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – SV Zweibrücken (Samstag, 18 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Unter schwierigsten Voraussetzungen konnte die A-Jugend der HSG Konstanz zuletzt das Spiel in München mit 30:26 für sich entscheiden. Ein Erfolg, der den jungen und wenigen verbliebenen Spielern viel Rückenwind für die nächsten schweren Aufgaben gibt. Denn bereits am Samstag kommt mit dem SV Zweibrücken ein echtes Schwergewicht auf den Konstanzer Nachwuchs in der heimischen Schänzle-Halle zu. Der Tabellenvierte Zweibrücken musste erst zwei Niederlagen hinnehmen, diese jedoch in den beiden letzten Partien, nachdem den Rheinland-Pfälzern zum Saisonstart fünf Erfolge in Serie geglückt waren. In den letzten Jahren lieferte sich Konstanz meist hitzige, enge Duelle mit Zweibrücken. Aber auch in der derzeitigen Situation? Eine große Entspannung der Verletzungsmisere ist derzeit noch nicht zu erwarten. „Das ist keine unmögliche Geschichte. Wir haben daheim ganz andere Situationen gemeistert, dominiert und gewonnen“, gibt sich Thomas Zilm, Trainer der HSG Konstanz, fest entschlossen, wohlwissend, dass es seine Mannschaft mit einem Topteam zu tun bekommt.

Nach dem kämpferisch beeindruckenden Auftritt in der bayrischen Landeshauptstadt traut Zilm jedoch seinen Talenten einiges zu.„Auch wenn technisch und taktisch nicht alles funktioniert“, so Zilm, „hat sich jeder voll für den anderen aufgerieben und die Fehler seines Mitspielers ausgeglichen. Ohne diesen unbedingten Kampf hätten wir nicht gewonnen.“ So fordert der HSG-Coach genau dieselbe Leidenschaft für Samstag. Durch das spielfreie Wochenende der B-Jugend steht der Konstanzer A-Jugend auch ein etwas breiteres Aufgebot als nur neun Feldspieler zur Verfügung.

Zweibrücken indes wird vom B-Lizenzinhaber als sehr agil und robust beschrieben. „Wenn sie übersteuern, machen sie auch ihre Fehler.“ Doch körperlich wird seine durch diverse Verletzungen noch einmal verjüngte Mannschaft deutlich unterlegen sein – was jedoch nicht nur Nachteil sein muss. Zilm: „Mit unseren schnellen Spielern ist auch so ein Gegner bespielbar. Im Eins-gegen-Eins dürfen wir nicht Körper gegen Körper gehen, aber wenn wir viel Bewegung in das Spiel bekommen, wird Zweibrücken Probleme haben.“

Am Samstag gelte es also, die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, dann sieht der Konstanzer Übungsleiter durchaus Möglichkeiten für eine Überraschung. Denn: Zilm will, sagt er, „jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen.“ Diese Einstellung scheint er bestens in den Köpfen seiner Spieler verankert zu haben: Mit 7:7 Punkten und Tabellenplatz sechs liegt seine Mannschaft weiter voll im Soll.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein