von SK

Ausdauersport: Bereits zum 14. Mal treffen sich am 21. und 22. Juli etwa 1800 ambitionierte Sportlerinnen und Sportler zum „Bodensee Megathlon Radolfzell“, um die fünf Sportarten Schwimmen, Radfahren, Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen als Einzelstarter, im Duo oder im Fünfer-Team in Angriff zu nehmen. „Der Megathlon hat sich im Laufe der Jahre fest etabliert und avancierte zu einem der Highlights der jährlichen Sportveranstaltungen in unserer Region“, unterstreicht Jens Heinert, Vorstandsmitglied beim Sponsor Sparkasse Hegau-Bodensee, die regionale Bedeutung des Multisportevents.

Die einzelnen Disziplinen gehen in diesem Jahr über die unveränderten Strecken und Distanzen. Das Schwimmen hat eine Länge von 1,5 Kilometern, Radfahren führt über 42,0 Kilometer, Inlineskaten über 20,0 Kilometer, Mountainbiken über 36,0 Kilometer und das finale Laufen schlägt mit 10,0 Kilometern zu Buche. Der gesamte sportliche Zeitplan bleibt ebenfalls unangetastet. Der alljährlich imposante Startschuss erfolgt für alle Schwimmer am Sonntag, 22. Juli, pünktlich um 8 Uhr. Die schnellsten Teams und Einzelstarter werden ab ca. 12 Uhr als erste Finisher im Herzenbad erwartet. Der letzte Zieleinlauf der Veranstaltung ist mit anschließender Siegerehrung gegen 15 Uhr eingeplant.

Das abendliche Rahmenprogramm wird nach der gelungenen Premiere im Vorjahr weitergeführt. Erneut wird das direkt am Bodenseeufer gelegene Herzenbad-Gelände der Schauplatz für eine Beachparty im Rahmen des Megathlons. Der Schwarzwälder DJ Jannik Link wird am Samstagabend für den passenden musikalischen Rahmen sorgen und die Besucher von 19 bis 1 Uhr zum Tanzen bringen. Karten für die Beachparty gibt es für 5 Euro ausschließlich an der Abendkasse. Alle aktiv teilnehmen Sportlerinnen und Sportler beim Megathlon haben freien Eintritt zur Beachparty. Außerdem sorgen erneut viele Aussteller und Partner rund um das Festzelt am Samstag und Sonntag für ein Sport- und Messefeeling.

Die Anmeldung für den Bodensee Megathlon Radolfzell ist noch bis einschließlich Freitag, 13. Juli, online möglich. Einzelstarter zahlen 95 Euro, Couples 150 Euro und Teams 230 Euro. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung und das Anmeldeportal sind im Internet zu finden unter www.bodensee-megathlon.de.

