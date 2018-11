von SK

Fußball, SBFV-Pokalviertelfinale

1. FC Rielasingen-Arlen

Bahlinger SC

4:1 (1:1)

Das Spiel begann gut für den Tabellenachten der Oberliga Baden-Württemberg. Nach einem Freistoß köpfte der aufgerückte Innenverteidiger Walter Adam zur Führung für Bahlingen ein. Die Gastgeber zeigten sich aber unbeeindruckt und starteten ihre Angriffe. Zunächst verzog Silvio Battaglia mit einem Schuss aus spitzem Winkel knapp (7.), dann parierte Bahlingens Torwart Dennis Müller einen Freistoß von Nedzad Plavci (10.). Eine Hereingabe von Christoph Matt verfehlte nur knapp Sebastian Stark, dessen Abschluss kurz darauf nach einem starken Dribbling an der Unterkante des Bahlinger Tores landete.

Auch die Gäste kamen zu guten Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. In der 28. Minute gab es Foulelfmeter für die Gastgeber, als Nedzad Plavci von Fabian Nopper ungeschickt zu Fall gebracht worden war. Silvio Battaglia verwandelte sicher. In der 35. Minute rettete Rielasingens Torwart Dennis Klose stark gegen den Bahlinger Laurentius Petean. So ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabine.

Die Gäste starteten mit dem eingewechselten Stürmer Rico Wehrle sehr stürmisch in die zweite Hälfte. In dieser Phase verpassten sie bei zwei hundertprozentigen Chancen die erneute Führung. Nach einer Verwirrung in der Defensive der Heimmannschaft flipperte der Ball durch die Defensive und kam zu Rico Wehrle, doch brachte der das Kunststück fertig, den Ball Dennis Klose vor die Füße zu spielen, so dass dieser parieren konnte. In der 51. Minute spitzelte Serhat Ilhan den Ball nach einem Steilpass an den Pfosten. Der Ball kam zu Rico Wehrle, doch Sven Körner wehrte den Abschluss mit einer überragenden Defensivleistung ab. Nur eine Minute später brachte Tobias Klein nach einem Rückpass von der Grundlinie den Ball nicht im Tor unter.

Nach einer Stunde befreiten sich die Gastgeber vom immensen Druck der Gäste und kamen wieder zu Offensiv-aktionen. Einen Distanzschuss von Nedzad Plavci lenkte Dennis Müller zur Ecke. Die Gäste kamen durch Yannick Häringer zu einer Kopfballchance, doch der gut platzierte Ball wurde zur Beute von Dennis Klose. Die Gäste kamen in der Folge zu keinen klaren Torchancen, während die Gastgeber immer wieder Nadelstiche setzten. In der 75. Minute steuerte Nedzad Plavci von links Richtung Strafraumkante, zog ab und der Ball landete unhaltbar in der langen oberen Ecke. Die Gäste hatten sich noch nicht vom Rückstand erholt, da passte Nedzad Plavci auf Silvio Battaglia, und der traf via Innenpfosten zum 3:1. Das war zu viel für die Bahlinger, die gegen sich in einen Rausch spielende Gastgeber nun offensiv harmlos blieben. Und die Rielasinger hatten noch nicht genug. In der 86. Minute schloss Plavci aus halblinker Postion ins lange Eck zum 4:1-Endstand ab.

Der Rielasinger Trainer Michael Schilling war zufrieden: „Meine Mannschaft hat das insgesamt überragend gemacht. Nur zwischen der 46. und 55. Minute mussten wir angesichts der Angriffswellen der Gäste leiden. Aber danach haben wir wieder eine ganz starke Leistung gezeigt.“ (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Bertsch, Almeida, Plavci, Winterhalder, Stark (67. Kunze), Mauersberger, Matt, Kunz (82. Hoxha, Körner (88. Berger), Battaglia (83. Rasmus). – Tore: 0:1 (2.) Adam, 1:1 (28./FE) Battaglia, 2:1 (75.) Plavci, 3:1 (76.) Battaglia, 4:1 (86.) Plavci. – SR: Döring (Brigachtal). – Z: 950.

Pokalauslosung Nach der Viertelfinal-Partie SV Linx gegen SV Oberachern wurde das Halbfinale im SBFV-Rothaus-Pokal ausgelost. Demnach kommt es in der Vorschlussrunde zur Neuauflage des Endspiels von 2018 zwischen dem FC 08 Villingen und dem SV Linx. In der zweiten Paarung empfängt der Landesligist DJK Donaueschingen den 1. FC Rielasingen-Arlen. Vorläufig angesetzt sind die Spiele auf den 18. April 2019 (Gründonnerstag), 17.30 Uhr.

