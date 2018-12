von SK

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

SV Kuppenheim

4:1 (2:1)

Der SV Kuppenheim begann selbstbewusst und sorgte mit dem ersten Angriff nach wenigen Sekunden für einen Hauch von Gefahr, doch ab dann spielten die Gastgeber groß auf. Nach vier Minuten rettete Denis Kolasinac für den geschlagenen Torhüter Fabian Hegele einen Freistoß von Nedzad Plavci zur Ecke. Nach sieben Minuten wurde eine Hereingabe von Thomas Kunz unhaltbar ins lange Eck abgefälscht, und nach einem Flankenlauf von Pascal Rasmus verwertete Silvio Battaglia den Rückpass von der Grundlinie zum 2:0 (13.) für den 1. FC Rielasingen-Arlen. Weitere Chancen wurden verpasst, die beste Möglichkeit in dieser Phase war ein Kopfball von Benny Winterhalder über das Tor (23.). Im Gegenzug landete eine Hereingabe von Steven Herbote am Pfosten. Danach wieder die Hegauer: Silvio Battaglia, herrlich freigespielt von Nico Kunze, scheiterte an Fabian Hegele, der den Ball über das Tor lenken konnte. Eher überraschend der Anschlusstreffer für die Gäste per Foulstrafstoß. Die Gäste fanden nach dem 2:1 wieder besser ins Spiel, während die Gastgeber in der Offensive zu kompliziert spielten und zu wenig Abschlüsse fabrizierten. In der 45. Minute beinahe sogar der Ausgleich: Nach einem Konter flankte Simon Götz zur Mitte, doch dort verpasste Lucas Grünbacher per Kopf.

Nach der Pause brachten die Gastgeber wieder mehr Druck in ihre Aktionen. In der 53. Minute landete ein Freistoß von Nedzad Plavci an der Latte, und Tobias Bertsch köpfte in der 55. Minute freistehend den Torhüter an. Hochverdient das 3:1, auch wenn die Gäste aktive Hilfe leisteten: Nach einem Eckball lenkte Bonutta den Ball ins eigene Netz. Die Gastgeber waren nun völlig tonangebend. Nach Vorarbeit von Nedzad Plavci schloss Silvio Battaglia aus zwölf Metern platziert zum 4:1 ab. Die Gäste gaben sich danach zwar nicht auf, aber einzig Steven Herbote bot sich noch eine Torchance (71.). Danach spielten nur noch die Gastgeber und hatten noch weitere gute Chancen auf einen höheren Sieg.

Der Rielasinger Trainer Michael Schilling war zufrieden: „Nach starken ersten 25 Minuten hatten wir zwar einen Hänger, da wäre auch kurz vor der Halbzeit ein 2:2 möglich gewesen. In der zweiten Halbzeit konnten wir aber wieder an die starke Anfangsphase anknüpfen. Es war ein verdienter Sieg.“ (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Bertsch, Almeida (83. Hoxha), Kunze (87. Körner), Plavci, Winterhalder, Mauersberger, Matt, Kunz (82. Patrick Leschinski), Battaglia (76. Stark). – Tore: 1:0 (7.) Kunz, 2:0 (13.) Battaglia, 2:1 (31./FE) Weisgerber, 3:1 (64.) Eigentor, 4:1 (69.) Battaglia. – SR: Wilke (Merzhausen). – Z: 260.