Fußball, SBFV-Pokal-Viertelfinale: 1. FC Rielasingen-Arlen – Bahlinger SC (Donnerstag, 14 Uhr, Talwiese). – Erneut kreuzen sich die Wege des 1. FC Rielasingen-Arlen und des Bahlinger SC im Rothaus-Verbandspokal. Bei der Auslosung wurden die Erinnerungen der Hegauer an das Pokalhalbfinale gegen die Kaiserstühler wieder aufgefrischt, war doch das damalige 2:2 nach Verlängerung der vorletzte Schritt für den späteren Verbandspokalsieg und somit für das große Spiel gegen Borussia Dortmund.

Diesmal kommt es im Viertelfinale zu dieser Paarung, in der der 1. FC Rielasingen-Arlen aufgrund der Klassenzugehörigkeit mal nicht in der Favoritenrolle ist. Die Qualität der Kaiserstühler ist mindestens eben so hoch wie beim Halbfinale im Mai 2017, auch wenn die Ausgangslage eine andere ist. Die Gäste gingen mit einem neuen Trainergespann in diese Saison. Alfons Higl verließ den Bahlinger SC, mit Dennis Bührer übernahm ein langjähriger Spieler des BSC als Trainer-Novize das Amt. Im Halbfinale 2017 war er bei beiden Bahlinger Toren Vorbereiter. Ihm zur Seite steht Axel Siefert, den man auf der Talwiese als langjährigen Trainer des SV Endingen kennt. Das Ziel der Bahlinger ist es, im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest mitzumischen. Der Start in die Saison verlief glänzend. 16 Punke aus den ersten sechs Spielen lautete die Bilanz, die mittlerweile normalisiert ist, denn nach 13 Saisonspielen stehen die Bahlinger aktuell auf Platz acht mit 23 Punkten. In den letzten sieben Spielen blieben sie viermal ohne eigenen Torerfolg, nachdem sie in den ersten sechs Spielen immer getroffen hatten. Der Trainer des 1.FC Rielasingen-Arlen Michael Schilling und sein Co-Trainer Claudio Lettieri nahmen die Gelegenheit wahr und beobachteten den BSC beim Spiel in Villingen (0:0).

Der 1.FC Rielasingen-Arlen ging am vergangenen Sonntag erstmals unter der Regie von Michael Schilling nicht als Sieger vom Platz. Die 1:2-Niederlage gegen den Kehler FV war eine bittere Pille. Viel vorzuwerfen hatte Michael Schiling seiner Mannschaft allerdings nicht. Sie spielte stark und hatte so viele Chancen wie selten in einem Ligaspiel. Doch mit einer Mischung aus Pech (viermal Aluminium) und Chancenwucher gingen die Hegauer am Ende als Verlierer vom Platz. Kehls Sportdirektor Jürgen Sax: »Die hätten uns locker mit einer 8:0-Packung nach Hause schicken können. Die sind noch stärker aufgetreten als der Freiburger FC. Das war die beste Elf, gegen die wir gespielt haben.“

Da mit einer großen Zuschauerkulisse gerechnet wird, bittet der 1. FC Rielasingen-Arlen die Zuschauer darum, nicht erst kurz vor Spielbeginn auf die Talwiese zu kommen, damit der Einlass sich nicht unnötig verzögert. (te)

Fakten zum Viertelfinale Der Pokalmodus: Der unterklassige Verein (in diesem Falle Rielasingen) ist im Falle eines Unentschieden nach 120 Minuten eine Runde weiter.

1. FC Rielasingen-Arlen hat in den Runden zuvor gegen SpVgg F.A.L. (6:1), FC 03 Radolfzell (1:0) und SV Sinzheim (5:0) gewonnen, der Bahlinger SC kam ins Pokal-Viertelfinale durch Erfolge gegen SG Prechtal/Oberprechtal (4:0), SC Durbachtal (7:0) und Hegauer FV (8:0).

