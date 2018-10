Fußball, Verbandsliga: Das erste Saisondrittel in der Verbandsliga ist absolviert, die Hälfte der Bezirksderbys sind gespielt. Zählt man die Begegnungen im Pokal hinzu, dann hat der FC 03 Radolfzell bereits zwei Mal gegen die Nachbarn aus dem Bezirk gespielt, sodass das Bild, das die Mannschaften abgeben, klarere Konturen bekommt.

Nach der Derbywoche mit der Pfullendorfer 2:3-Niederlage auf der Rielasinger Talwiese und dem 2:0-Sieg der Hegauer in Radolfzell kann man sagen, dass der 1. FC Rielasingen-Arlen die Nummer 1 im Bezirk ist und sich nach durchwachsenem Auftakt und frühem Trainerwechsel als echtes Spitzenteam präsentiert. Die Investitionen, vor allem in Offensivkräfte, scheinen sich auszuzahlen. Torhüter Dennis Klose ist eine sichere Bank, und davor agiert Benny Winterhalder im Abwehrzentrum sehr umsichtig und sicher im Aufbau, aber auch gefährlich, wenn er sich in die Offensive einschaltet. In den beiden Derbys zeigte Rielasingen auf jeden Fall den attraktiveren Fußball mit hohem Tempo und sehenswerten Kombinationen. Einziges Manko: die Chancenverwertung.

Der neue Trainer Michael Schilling konnte es sich zuletzt in Radolfzell erlauben, die Ersatzbank mit Spielern zu bestücken, die in nahezu allen anderen Verbandsligateams zu den Leistungsträgern zu zählen wären. Mit der Bewertung der Nachbarschaftsduelle tut sich der Eidgenosse auf der Rielasinger Bank allerdings noch etwas schwer: „Für mich als Schweizer ist es schwierig einzuschätzen, wie intensiv so ein Derby ist.“

Ganz anders sieht die personelle Lage beim FC 03 Radolfzell aus, wo man den Ausfall von Robin Niedhardt, der in der vergangenen Saison noch beide Tore zum 2:1-Sieg der Radolfzeller über seinen Ex-Club Rielasingen beigesteuert hatte, nicht kompensieren konnte. Allerdings ist der Ansatz in Radolfzell ein ganz anderer als beim aktuellen Bezirksprimus. Da die wirtschaftlichen Verhältnisse auf der Mettnau bescheidener sind als beim Nachbarn, setzt der FC 03 notgedrungen auf den eigenen Nachwuchs – dies aber durchaus mit Erfolg. Vor der Runde wurde das Ziel Klassenerhalt ausgegeben, und mit 21 Punkten nach zwölf Spielen ist der Club da auf einem guten Weg. Der 4:0-Sieg beim an und für sich souveränen Spitzenreiter Freiburger FC zeigt, dass das Team von der Mettnau auch in dieser Saison durchaus wieder für Überraschungen gut ist.

Auf den Nachwuchs bauen oder spielstarke Talente aus der Region mit sportlichen, wohl aber auch mit finanziellen Argumenten zu locken, das sind zwei grundverschiedene, auf dieser Leistungsebene aber durchaus legitime Wege. Eher einen Zwischenweg geht dabei der SC Pfullendorf, der oft an seinen vergangenen Großtaten, statt an seinem aktuellen Status als Aufsteiger gemessen wird. Auch intern scheint man sich hier immer mal wieder schwer zu tun. So polterte der Vorsitzende des SCP, Jobst-Michael Florus, jüngst über die Einstellung der Spieler, denen Familienfeste wichtiger seien als Verbandsligafußball. Allerdings sind die Zeiten, in denen beim SCP unter Profibedingungen gearbeitet wurde, vorüber.

Sah es nach dem Sieg über Auggen noch so aus, als könne sich der Aufsteiger ins obere Drittel spielen, so muss der Blick nach zwei Niederlagen in Folge wieder nach unten gehen: Nur ein Zähler trennt die Konrad-Elf aktuell von einem Abstiegsrang. Es bestätigt sich also, was Marco Konrad schon vor der Runde prognostiziert hatte: „Wir wollen kontinuierlich wachsen und wissen, dass wir erst in der neuen Liga ankommen müssen!“

Aktuell präsentieren sich die drei Teams des Bezirks auf alle Fälle achtbar in der Verbandsliga. Pech für Rielasingen, dass es in dieser Saison mit dem Freiburger FC eine dominante Mannschaft gibt. Die Aufholjagd wird sicherlich spannend und schwer, aber nicht unmöglich. Ein wichtiges Match steht schon bald an, wenn am 11. November der Offenburger FV gastiert.

Der FC 03 Radolfzell hat gezeigt, dass er stark genug ist, um in der oberen Hälfte mitzuhalten. Nach vor fehlt noch ein wenig, mit dem Abstieg dürfte die Elf von Steffen Kautzmann aber nichts zu tun haben. Noch nicht ganz so weit ist der SC Pfullendorf, ein Abstieg im Jubiläumsjahr 2019 will man sich im Linzgau aber wohl gar nicht erst vorstellen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein