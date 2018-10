von SK

Fußball, Regionalliga, Frauen

Hegauer FV

SC Regensburg

0:1 (0:1)

In der siebten Minute tauchte HFV-Spielführerin Luisa Radice alleine vor dem Gästetor auf. Kathrin Fink kam angeflogen – Ecke. Der Hegauer FV blieb druckvoll. Immer wieder gab es gefährliche Eckbälle, die nicht genutzt werden konnten. Aus dem Nichts gingen die Gäste in Führung. Katharina Markl hielt bei einem zu unkonzentriert abgewehrten Ball einfach drauf (18.). In der 27. Minute wehrte SC-Torhüterin Michelle Pistoia eine gute Möglichkeit von Nadine Grützmacher ab. Nur eine Minute später konnte Grützmacher frei vor dem Tor den Ball nicht kontrollieren (28.). Ein Kopfball von Tabea Griß wurde auf der Linie geklärt, der fulminante Nachschuss von Anna Schüler glücklich abgewehrt. In der 36. Minute dezimierten sich die Gäste durch eine Rote Karte wegen Beleidigung. Mit einer Glanzparade lenkte Torhüterin Pistoia einen Ball von Grützmacher über die Querlatte (38.). Zwei Minuten später wurde ein Schuss von Jana Kaiser auf der Linie geklärt (41.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Grützmacher wieder eine gute Chance, Pistoia im SC-Tor war erneut zur Stelle (46.). Acht Minuten später rettete eine SC-Abwehrspielerin auf der Torlinie.

Der HFV drängte nun massiv auf das 1:1, aber Grützmacher klebte das Pech am Fuß. Sie verwertete eine hundertprozentige Chance nicht (57.), in der 65. Minute hatte Kaiser eine hochkarätige Doppelchance, Pistoia, die stärkste Regenburgerin, parierte prächtig. Radice und Grützmacher (81./84.) hätten das Spiel drehen können. Aber es sollte nicht sein. Am Ende steht eine völlig unnötige Niederlage zu Buche – und die Rote Laterne. (roe)

Hegauer FV: Straub, Schüler (63. Butsch), Knisel (63. Formanski), Frech, Sauter (78. Sabellek), Griß, Kaiser, Grützmacher, Scharf (63. Becker), Hahn, Radice. – Tor: 0:1 (18.) Markl. – Bes. Vork.: Rot für SCR (36.). – SR: Granzow-Emden (Stuttgart).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein