von Alexander Heflik

Keine Frage, an diesem Club scheiden sich die Geister. Das Marketing-Projekt von Red Bull polarisiert. Das wird sich kurzfristig auch nicht ändern. Rein sportlich betrachtet hat sich RasenBallsport Leipzig, Spitzname „Die Bullen“, nicht nur prächtig in der Bundesliga etabliert, sondern klopft auch in der Beletage des europäischen Vereinsfußballs an.

Bild: Bernhardt, Alexander

In Sachen Fan-Folklore hinkt der Club hinterher, außerhalb Sachsens sind Anhänger eher handverlesen, RB taugt weiter zum Bundesliga-Feind Nummer eins. Man kann nicht von natürlicher Entwicklung sprechen, wenn ein Verein innerhalb einer Dekade von Liga vier in die Bundesliga marschiert. Bei den Puristen sorgt die 100-Millionen-Euro-Spritze durch Red Bull für das nächste Kopfschütteln,

Gibt es einen neuen Timo Werner? Sportdirektor Markus Krösche zweifelt das an, als er im Kicker sagte: „Wir haben immer gesagt, dass wir Timo nicht eins zu eins ersetzen.“ 53 Millionen Euro spült der Transfer des Nationalspielers zu Chelsea London in die durchaus klammen Kassen der Leipziger, 21 Millionen folgen durch die Weiterverpflichtung von Jean-Kevin Augustin durch Leeds United. Hee-Chan Hwang von RB Salzburg und Ademola Lookman dürften aktuell die ersten Anwärter auf die Werner-Nachfolge sein. Vom gleichen Kaliber wie Timo Werner spricht man da nicht.

Neuzugang Hee-chan Hwang. Der Südkoreaner kam von RB Salzburg zu den Sachsen. | Bild: dpa

Wird Julian Nagelsmann mit RB auch Titel gewinnen? Der Ehrgeizling unter den deutschen Fußballlehrern lässt keinen Zweifel daran, obwohl nach dem Durchmarsch der Bayern in der zweiten Saisonhälfte auch bei ihm Demut angesagt ist.

RB-Trainer Julian Nagelsmann. | Bild: dpa

Unter Nagelsmann wurde RB Bundesliga-Dritter und stand im Halbfinale der Champions League, mit Tottenham Hotspurs und Atletico Madrid wurden in der Königsklasse Schwergewichte aus dem Weg geräumt. Aber der 33-Jährige kratzt im Corona-Sommer nicht vorlaut am Sonderstatus der Bayern vor dem Saisonstart, was eine Titelansage wäre, dieses Öl gießt er nicht ins Feuer.

Patrik Schick. | Bild: dpa

Nein, Bayern ist der Topfavorit und Leipzig will wieder in die Champions League. Nun muss Nagelsmann eine neue Statik nach dem Werner-Transfer sowie den Abgängen Patrik Schick (nach Leihe zu Bayer Leverkusen) formen, glücklicherweise bleibt Dayot Upamecano RB erhalten. Die Defensive wird durch Benjamin Henrichs entschieden verstärkt. Bei Angelino, dessen Leihe von Manchester City eigentlich beendet ist, besteht noch die Hoffnung auf eine erneute Ausleihe.

Sicherheit bei Angelino: Der spanische Verteidiger bleibt RB Leipzig erhalten. | Bild: AFP