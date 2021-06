Die Niederlande steht bei ihrem Comeback auf der großen Fußball-Bühne vorzeitig im EM-Achtelfinale. Die Elftal gewann am Donnerstagabend in Amsterdam auch das zweite Spiel in der Gruppe C gegen Österreich mit 2:0 (1:0) und löste damit als drittes Team nach Italien und Belgien das Ticket für die K.o.-Runde.

17.06.2021, Niederlande, Amsterdam: Fußball: EM, Vorrunde, Gruppe C, 2. Spieltag, Niederlande – Österreich in der Johan-Cruyff-Arena. Denzel Dumfries von den Niederlanden feiert das zweite Tor seiner Mannschaft. | Bild: John Thys (dpa)

Memphis Depay per Foulelfmeter in der 11. Minute und Denzel Dumfries (67.) erzielten die Tore für die Niederländer, die erstmals seit der WM 2014 wieder bei einem großen Turnier dabei sind.

17.06.2021, Niederlande, Amsterdam: Fußball: EM, Vorrunde, Gruppe C, 2. Spieltag, Niederlande – Österreich in der Johan-Cruyff-Arena. Memphis Depay (r) aus den Niederlanden kämpft gegen David Alaba von Österreich um den Ball. | Bild: Dean Mouhtaropoulous (dpa)

Durch den Oranje-Sieg ist Nordmazedonien, am kommenden Montag in Amsterdam letzter Vorrundengegner der Niederländer, als erste Mannschaft bei dieser EM bereits ausgeschieden. Österreich darf vor dem Gruppenfinale gegen die Ukraine (beide 3 Punkte) in Bukarest noch auf das Weiterkommen hoffen.(dpa)