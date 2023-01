Gegen Eintracht Frankfurt war der SC Freiburg nahe am Sieg. Aber auch das 1:1 hatte viele positive Seiten. Gegen den FC Augsburg soll es für den Sport-Club weiter aufwärts gehen.

Die Frage vor dem Spiel gegen Frankfurt war: Kommt der SC Freiburg schnell wieder in die Spur? Die Frage nach dem 1:1 gegen die Hessen lautet: Ist der SC Freiburg damit wieder in der Spur? Würde man von Erfolgsspur sprechen, was vor der langen,