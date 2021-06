Plötzlich ist ein EM-Spiel völlig belanglos. Der Auftakt dieses ohnehin schon umstrittenen Turniers war zunächst vielversprechend, der Sieg der Italiener im Eröffnungsspiel rückte zunächst die sportlichen Aspekte in den Mittelpunkt.

Doch keine 24 Stunden später rang Christian Eriksen auf dem Spielfeld um sein Leben. Fußball-Fans werden sich an Marc-Vivien Foé aus Kamerun erinnert haben, der 2003 bei einem Confed-Cup-Halbfinalspiel zusammengebrochen und gestorben war. Und in Konstanz wird mancher TV-Zuschauer an Sebastian Faißt gedacht haben, der 2009 während eines Spieles der deutschen U21-Handball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz durch Herzversagen verstarb.

Eriksen hat überlebt

Christian Eriksen hat überlebt. Das war die wichtigste Nachricht des Tages, ach was, der gesamten EM, ganz gleich wie sie sportlich noch verlaufen mag. Er selbst appellierte an seine Teamkollegen, die Partie gegen Finnland fortzusetzen.

Ob ihm selbst klar war, was er seiner Mannschaft damit zumutete, darf bezweifelt werden. Richtig wäre es gewesen, wenn die Uefa das Spiel abgebrochen hätte. So waren einige der Dänen sichtbar überfordert mit der Situation, die 0:1-Niederlage könnte nun entscheidend im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde werden.

Schlimmeres blieb erspart

Das ist ärgerlich, vielleicht sogar ungerecht. Aber eben nur eine Momentaufnahme an einem Tag, an dem es nichts Uninteressanteres gab als das Ergebnis eines Fußballspiels. Es wird andere Spiele, andere Turniere geben. Mit einem Christian Eriksen als Spieler, Trainer, Funktionär oder Zuschauer –und nicht nur als Erinnerung. Nach schlimmen Tagen muss man manchmal einfach nur froh sein, dass einem noch Schlimmeres erspart blieb.