München vor 58 Minuten Meister FC Bayern trennt sich von Kahn und Salihamidzic Der FC Bayern zieht trotz der nächsten Meisterschaft personelle Konsequenzen nach einer extrem unruhigen Saison. Vorstandsboss und Sportvorstand müssen gehen.

22.04.2023, Fussball 1. Bundesliga 2022/2023, 29.Spieltag, 1.FSV Mainz 05 – FC Bayern München, in der MEWA-Arena Mainz. Oliver Kahn Vorstandsvorsitzender Bayern München, Hasan Salihamidzic Vorstand, Bayern München blicken der 1:3 Niederlage entgegen.