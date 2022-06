von dpa

Das neuformierte Duo aus Hamburg gewann gegen Terese Cannon und Sarah Sponcil aus den USA nach starker Leistung mit 2:1 (19:21, 21:16, 15:11). Zuvor waren Karla Borger und Julia Sude ausgeschieden. Die Stuttgarterinnen scheiterten im Achtelfinale an den Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson mit 1:2 (21:19, 19:21, 10:15).

Schon am Mittwoch waren die ebenfalls in Hamburg trainierenden Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz aus Stuttgart in der Runde der letzten 32 hängengeblieben. Auch für das einzige Männer-Team Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Hamburg kam das vorzeitige Aus.