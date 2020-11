Les Sables-d'Olonne/Frankreich vor 43 Minuten

Weltumsegler Herrmann rückt auf Platz vier vor

Der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann ist in der Vendée Globe auf Platz vier vorgerückt. Am 18. Tag auf See überholte Herrmann mit seiner Yacht «Seaexplorer - Yacht Club de Monaco» im Südatlantik den Franzosen Kevin Excoffier («PRB»).