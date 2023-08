Die ersten deutschen Leichtathleten sind im WM-Ort Budapest eingetroffen und fiebern den Titelkämpfen entgegen. «Ich freue mich auf unheimlich viele Wettbewerbe, wir haben eine Menge zu bieten», versicherte Sportdirektor Jörg Bügner. Er und Cheftrainerin Annett Stein gehörten zur Delegation mit 34 Sportlern, die am Mittwochabend in Ungarns Hauptstadt eingetroffen war.

«Wir sind natürlich traurig, dass an der einen oder anderen Stelle potenzielle Medaillenkandidaten sich und die deutsche Leichtathletik nicht in Szene setzen können», sagte Bügner. «Auf der anderen Seite eröffnet das natürlich Türen für andere, dort entsprechend zu punkten.»

Viele Top-Athleten nicht dabei

Die zweimalige Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo musste für die Titelkämpfe bereits vor einem Monat absagen. Weitere Athletinnen und Athleten wie 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen oder der EM-Zweite im Stabhochsprung, Bo Kanda Lita Baehre, folgten.

«Wir sind nicht vergleichbar mit Spielsportarten. Wenn bei uns drei ausfallen, können alle anderen performen», sagte Stein. «Für mich ist die Weltmeisterschaft erfolgreich, wenn unsere Athleten unter Druck beim Vergleich mit der Weltspitze ihr Potenzial abrufen oder mit Bestleistungen nach Hause fahren.»

Deutsche Medaillenhoffnungen

Zum Kreis der deutschen Sportler, die zwei Tage vor dem Start der WM von Samstag an am Donau-Ufer bereits in Budapest weilen, zählen die Olympia-Zweite im Diskuswerfen, Kristin Pudenz, und der EM-Zweite im Hochsprung, Tobias Potye. «Ich fühle mich nicht in der Verantwortung, das Ruder für irgendwen hier rumzureißen. Dafür ist das viel zu individuell», sagte der Münchner und wünschte sich «einfach einen geilen Wettkampf».

Die größten deutschen Medaillenhoffnungen ruhen auf den Zehnkämpfern mit Europameister Niklas Kaul und dem deutschen Rekordhalter Leo Neugebauer sowie auf Speerwurf-Europameister Julian Weber. Auch die Diskuswerferinnen um Pudenz hoffen, in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können.