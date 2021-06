Rimini vor 1 Stunde

Volleyballerinnen verlieren gegen Thailand

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga die nächste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor am Samstag in Rimini gegen Thailand mit 1:3 (26:24, 21:25, 21:25, 16:25) und hat damit nur drei von bisher zehn Spielen gewonnen.