Tokio vor 1 Stunde

Ungarischer Fechter Szilagyi holt drittes Gold mit dem Säbel

Der Ungar Aron Szilagyi hat als erster männlicher Fechter in der Geschichte drei olympische Goldmedaillen in einer Einzeldisziplin gewonnen. Der 31-Jährige bezwang im Finale der Säbelfechter in Tokio den Italiener Luigi Samele mit 15:7.