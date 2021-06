von dpa

Im Endspurt über die 500 Meter Distanz musste sich der dreimalige Kanu-Olympiasieger mit seinem neuen Bootspartner am bei der Europameisterschaft im polnischen Posen um 0,074 Sekunden den Russen geschlagen geben. Mit Blick auf Tokio geht das Duo auch auf die olympische Distanz von 1000 Metern am Sonntag an den Start. Es ist der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spielen. Zudem startet Brendel noch in der nicht-olympischen Disziplin über 5000 Meter im Einer-Canadier.

Zuvor hatten die beiden deutschen Paradeboote das Finale direkt erreicht. Der Kajak-Vierer Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke zog als Vorlaufsieger ins EM-Finale über die 500-Meter-Distanz an diesem Samstag ein. Den deutschen Frauen mit Sabrina Pradler, Jule Hake, Melanie Gebhardt und Tina Dietze reichte Platz zwei hinter den Olympiasiegerinnen aus Ungarn für den Finaleinzug.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-864237/4