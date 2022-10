von dpa

Die 28-Jährige, die in Berlin nach langer Pause ihr internationales Comeback gab, schlug als Zweite nach 8:23,07 Minuten an. Dritte wurde Maddy Gough aus Australien (8:26,48). Sarah Wellbrock hatte am Samstag über 200 Meter Freistil das Finale klar verpasst, auch Gose, die Europameisterin über 400 Meter Freistil, war im Vorlauf als Zehnte ausgeschieden. Olympiasieger Florian Wellbrock hatte am Samstag auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter Freistil gesiegt.