Berlin vor 1 Stunde Schwimm-Weltverband lässt Russen und Belarussen wieder zu Russische und belarussische Schwimmer und Wasserspringer dürfen als neutrale Athleten bei Wettkämpfen wieder starten - wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen.

Der Schwimm-Weltverband will russischen und belarussischen Athleten unter gewissen Bedingungen die Rückkehr in den Sport ermöglichen. | Bild: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Symbolbild