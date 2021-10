von dpa

Die 21 Jahre alte Olympia-Dritte siegte im General Gymnasium mit 56,632 Punkten vor den beiden Amerikanerinnen Leanne Wong (56,340) und Kayla di Cello (54,566). Melnikowa, die ohne einen größeren Fehler durch ihr Programm kam, tritt im Vierkampf die Nachfolge von Simone Biles an, die 2019 in Stuttgart zum fünften Mal als beste Allrounderin bei einer WM triumphiert hatte. Der US-Superstar ist bei den Titelkämpfen in Japan ebenso nicht am Start wie Tokio-Olympiasiegerin und Landsfrau Sunisa Lee.

Die einzige deutsche WM-Teilnehmerin Pauline Schäfer-Betz war in der Qualifikation nur an zwei Geräten angetreten. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin steht am Sonntag an ihrem Paradegerät im Finale.

