von dpa

Die Silbermedaillengewinnerin über 100 Meter Brust schied überraschend schon im Vorlauf auf der 200-Meter-Distanz bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest aus. Die Frankfurterin belegte in ihrem Lauf nur Platz sieben, wurde insgesamt 23. und blieb mit einer Zeit von 2:30,08 Minuten über fünf Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Die Abend-Session am Mittwoch findet somit ohne deutsche Beteiligung statt.

«Nach der Silbermedaille war die Luft etwas raus und mit den Staffelrennen am Montag habe ich jetzt fünf Starts gehabt. Das war dann doch etwas viel», sagte die 20-Jährige und will sich nun ganz auf die 50 Meter Brust am Freitag konzentrieren. «Vorher wird mal richtig geschlafen, dann werde ich mal über die Margareteninsel spazieren und sehen, was es alles hier so gibt. Es soll auch einen Streichelzoo geben, vielleicht gehe ich da mal hin», sagte Elendt.