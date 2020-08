von dpa

Der 31-Jährige vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg besiegte im Endspiel seinen deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) in 4:2 Sätzen. «Ich bin froh, dass ich nach einer etwas längeren Masters-Pause stark zurückgekommen bin. Das Finale war ein gutes Spiel», sagte Ovtcharov. «Ich bin wirklich happy, gegen Patrick gewonnen zu haben, er ist ein wirklich starker Gegner.»

Das «Düsseldorf Masters» findet seit Anfang Juni an zwei oder drei Tagen pro Woche ohne Zuschauer statt. Teilnehmen können die deutschen Top- und Junioren-Nationalspieler sowie ausländische Profis, die in der Tischtennis-Bundesliga spielen. Bundestrainer Jörg Roßkopf will seinen Spielern mit diesem Turnier Wettkampf-Praxis verschaffen, da internationale Wettbewerbe während der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden.

Am kommenden Wochenende wird das «Masters» zum zehnten Mal ausgetragen, danach folgt ein Finalturnier der besten acht Spieler einer Gesamtwertung vom 21. bis 23. August.

© dpa-infocom, dpa:200809-99-101461/2