von dpa

Der Olympiasieger schlug am Mittwoch im russischen Kasan nach 14:29,59 Minuten an und qualifizierte sich damit als Zweiter der Vorläufe für den Endlauf am Donnerstag. Schneller als Wellbrock war nur der italienische Titelverteidiger Gregorio Paltrinieri, der eine Zeit von 14:27,35 Minuten schwamm. Sven Schwarz aus Hannover schaffte es als Sechster der Vorläufe ebenfalls in den Endlauf. Lukas Märtens und Oliver Klemet schieden dagegen aus.

Wellbrock hatte am Vorabend das Finale über 400 Meter ausgelassen, um sich voll auf seine Spezialdistanz im Becken zu konzentrieren. Der 24-Jährige holte bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über zehn Kilometer im Freiwasser und Bronze über 1500 Meter.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-845926/2