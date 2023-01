von dpa

Das gab der niederländische Volleyball-Verband bekannt. Demnach unterschrieb Koslowski einen Zweijahresvertrag bis zu den Olympischen Spielen 2024. Der 38-Jährige bleibt aber Trainer von Schwerin.

Koslowski arbeitet dort bereits mit den niederländischen Nationalspielerinnen Indy Baijens und Elles Dambrink zusammen, zudem nutzen viele Spielerinnen die deutsche Liga als Sprungbrett. Zuletzt hatten sich die Niederländerinnen nicht für die Spiele in Tokio qualifiziert.

Koslowski war von 2015 bis 2021 Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Er ist seit 2013 Trainer in Schwerin und feierte in dieser Zeit je zweimal die deutsche Meisterschaft und den Pokalsieg. Derzeit belegt Schwerin in der Bundesliga den dritten Rang und steht im Pokalfinale. Im europäischen CEV-Cup erreichte das Team das Viertelfinale.