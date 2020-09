Markkleeberg vor 1 Stunde

Kanuslalom: Weltmeisterin Herzog und Apel Doppelstarterinnen

Kanuslalom-Weltmeisterin Andrea Herzog geht bei den Europameisterschaften vom 18. bis 20. September in Prag überraschend in beiden Disziplinen an den Start, wie der Deutsche Kanu-Verband (DKV) bekanntgab.